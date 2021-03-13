России отказано в просьбе использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Ранее российским спортсменам запретили использовать национальную атрибутику на крупных международных соревнованиях до 2022 года.
«Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе и на "Катюшу"», — цитирует заявлении суда «Коммерсант».
В декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом срок действия ограничений был сокращен с четырех до двух лет, до 16 декабря 2022 года. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
обрадовалась.
а что есть такая страна как россия. верится с трудом. есть колония с таким названием, вымирающим населением и колониальной элитой. на месте спортсменов бежал куда угодно где примут. в качестве песни да любую. таганка например.
Пусть выступают по звуки Интернационала. Привязать его только к России не получится. А смысл будет понятен каждому.
а ныне на Руси шаманит плешивая моль, набившая своё воровское брюхо, а что не влезло понадкусала и разрушила на радость своим хозяевам.
"белых людей" снимать шапки.