России отказано в просьбе использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Ранее российским спортсменам запретили использовать национальную атрибутику на крупных международных соревнованиях до 2022 года.

«Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе и на "Катюшу"», — цитирует заявлении суда «Коммерсант».

В декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом срок действия ограничений был сокращен с четырех до двух лет, до 16 декабря 2022 года. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.03.2021, 17:32
    Гость: владимир москва

    а что есть такая страна как россия. верится с трудом. есть колония с таким названием, вымирающим населением и колониальной элитой. на месте спортсменов бежал куда угодно где примут. в качестве песни да любую. таганка например.

  3. 13.03.2021, 17:29
    Гость: Stalker

    Пусть выступают по звуки Интернационала. Привязать его только к России не получится. А смысл будет понятен каждому.

  4. 13.03.2021, 17:14
    Гость: Ну, так то были личности с большой буквы

    а ныне на Руси шаманит плешивая моль, набившая своё воровское брюхо, а что не влезло понадкусала и разрушила на радость своим хозяевам.

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