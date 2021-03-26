Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов ЧМ-2021

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на проходящем Чемпионате мира в Стокгольме.

По сумме оценок за короткую и произвольную программ они набрали 227,59 балла. Это первое российское золото среди спортивных пар на чемпионатах мира с 2013 года, когда первое место заняли Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Отмечается, что для нынешних победителей данный турнир является дебютным, а полученная медаль - первой наградой на крупных чемпионатах по фигурному катанию. 

Серебро завоевали действующие чемпионы мира, представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 225,71 балла. 

Третье место заняла еще одна российская пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63 балла).

Кроме того, россияне Евгения Тарасова и Владимир Тарасов в итоговом протоколе разместились на четвертой строчке (212,76 балла).

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменил фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 26.03.2021, 10:11
    Гость: А нам какая разница

    что они завоевали? Они же не честь страны отстаивают, а просто "бабки" зарабатывают. Плевать на них....

  5. 26.03.2021, 10:03
    Гость: SS

    А при чем тут Россия? Медаль взяли предствители ФФККР, заслуженно, молодцы. Их за это поблагодарии музыкой Чайковского, а могли и Рок-н-ролл включить - какая разница.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Зачем власти проводят массовые мероприятия в разгар пандемии
Посол РФ: американцы прислали письма с извинениями за слова Байдена
Московский Кремль
Леонид Ивашов. Фиктивная Федерация. Поговорим об отношениях народа и власти
Пачки купюр и эротическая коллекция: задержаны действующий губернатор и влиятельный миллиардер
Избранное
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Историки и демография
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Карикатура как триггер Третьей мировой
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Зачем России новая орбитальная космическая станция
Как восстановить волосы после окрашивания?
«Странная война» – первый шаг глобальной многоходовки
Cadillac Escalade против Toyota Land Cruiser
«Психопат» - образ в кино и реальность