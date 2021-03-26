Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на проходящем Чемпионате мира в Стокгольме.
По сумме оценок за короткую и произвольную программ они набрали 227,59 балла. Это первое российское золото среди спортивных пар на чемпионатах мира с 2013 года, когда первое место заняли Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Отмечается, что для нынешних победителей данный турнир является дебютным, а полученная медаль - первой наградой на крупных чемпионатах по фигурному катанию.
Серебро завоевали действующие чемпионы мира, представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 225,71 балла.
Третье место заняла еще одна российская пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63 балла).
Кроме того, россияне Евгения Тарасова и Владимир Тарасов в итоговом протоколе разместились на четвертой строчке (212,76 балла).
После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменил фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.
Комментарии читателей Оставить комментарий
взяли золото. Чему научит их отказ от флага и гимна?
хохлы от своего флага не отказываются, пусть и бандеровского.
А где же ваши пары на ЧМ? Или что, щеня вмерла уже?
что они завоевали? Они же не честь страны отстаивают, а просто "бабки" зарабатывают. Плевать на них....
А при чем тут Россия? Медаль взяли предствители ФФККР, заслуженно, молодцы. Их за это поблагодарии музыкой Чайковского, а могли и Рок-н-ролл включить - какая разница.