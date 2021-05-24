Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею

Россия - Словакия

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив соперникам из Словакии. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу словацких хоккеистов.

Сборную Словакии вперед вывел на 31-й минуте Милош Келемен, но через минуту Александр Барабанов, реализовав численное преимущество россиян, сравнял счет. На 54-й минуте Словакия забросила еще одну шайбу (Мартин Гернат), а на 59-й Марек Дялога поразил пустые ворота (команда России поменяла вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире, в ее активе две победы, шесть очков и второе место в турнирной таблице, сообщает «Интерфакс». Словакия возглавляет группу А (девять очков).

26 мая сборная России сыграет с Данией, 29 мая со Швейцарией, 31 мая со Швецией и 1 июня с Белоруссией.

Напомним, что отечественная сборная выступает в Риге под флагом ОКР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.05.2021, 21:42
    Гость: НАрмальный пацан

    Как "нет лидера"? Есть! По восемь шайб закатывает, по ночам правда. Ежели его из бункера выковырнуть и правильно сориентировать, то он ещё и дантистам подмогнёт, не только спортсменам!

  3. 24.05.2021, 21:37
    Гость: иван з.

    Не нравится - не смотри. Не слышал неудовлетворённости по поводу Чемпионата ни от игроков, ни от других официальных лиц. Смотрел и буду смотреть. Это дело личное.

  4. 24.05.2021, 20:53
    Гость: фёдор

    Вчера Бостон Брюинз помог Овечкину поучаствовать в ЧМ 2021.выбив из Кубка Стенли его команду Вашингтон. 4-1итог.

  5. 24.05.2021, 20:52
    Гость: Иван Иваныч

    Хотел, пользуясь поводом, абстрагируясь от игр, написать о том, что более позорного чемпионата я не видел. Это ужасные сараи- арены, отсутствие зрителей. Впечатление, что это не праздник хоккея, а похороны. Ну не тянет Латвия на организатора, нечего .... мучать. Это полный колхоз. Но нет, сдуревшая от «вась- вас» и «руку руку моет» Европа лишила нас Минск-Арены, и как вариант питерских арен, и благодаря им мы играем с дурацким кружком на свитере. Повторял и буду повторять: пора выходить из этих вонючих организаций, и ограничиваться коммерческими лигами. Блестящий ПО КХЛ тому яркий пример.

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