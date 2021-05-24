Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею

19:06 24.05.2021

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив соперникам из Словакии. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу словацких хоккеистов.

Сборную Словакии вперед вывел на 31-й минуте Милош Келемен, но через минуту Александр Барабанов, реализовав численное преимущество россиян, сравнял счет. На 54-й минуте Словакия забросила еще одну шайбу (Мартин Гернат), а на 59-й Марек Дялога поразил пустые ворота (команда России поменяла вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире, в ее активе две победы, шесть очков и второе место в турнирной таблице, сообщает «Интерфакс». Словакия возглавляет группу А (девять очков).

26 мая сборная России сыграет с Данией, 29 мая со Швейцарией, 31 мая со Швецией и 1 июня с Белоруссией.

Напомним, что отечественная сборная выступает в Риге под флагом ОКР.