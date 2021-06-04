В Париже по подозрению в договорном матче задержали российскую теннисистку

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в участии в договорном матче. Поводом для расследования стала парная встреча первого круга Открытого чемпионата Франции в сентябре 2020 года. Полиция сочла, что россиянка специально допустила две ошибки в одном из геймов, на который в букмекерских конторах были высокие ставки, пишет "Коммерсант".

Сизикову задержали накануне вечером, 3 июня, когда она выходила с сеанса массажа после парного матча первого круга Roland Garros. Россиянка вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграла паре теннисисток Айлы Томлянович и Сторм Сандерс. Полиция провела обыски в гостиничном номере Сизиковой. Ее подозревают в «спортивной коррупции» и «организованном преступном мошенничестве», рассказали в парижской прокуратуре.

Посольству РФ в Париже известно о задержании российской теннисистки, оно пообещало предпринимать необходимые действия для защиты ее прав и интересов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 20:07
    Гость: gvozd

    коррупция - это второе название феранции..
    она что, не с теми договорилась что ли?
    а вообще Вдумайтесь в Абсурд и Ужас происходящего.
    уже в теннис играть можно только под надзором полиции..
    и когда только люди очнутся от этого Левацкого наваждения.

  3. 04.06.2021, 19:21
    Гость: да-да

    поэтому и наезжают на российских спортсменов, потому что Россия как страна все последние 30 лет проказывает себя, что она отсталая слаборазвитая сырьевая колония. C чудовищной коррупцикй на всех этажах власти.

  5. 04.06.2021, 18:31
    Гость: Ну-ну

    Кто-то бабки потерял, видать :)
    С каких это пор договорняки в спорте незаконны? :)
    Это ж основное предназначение всех этих долбаных чемпионатов, олимпиад, тараканьих бегов и прочих турниров :)
    Поэтому на российсих спортсменов и наезжают, что они работают на конкурирующих букмекерских мошенников и коррупционеров или же вообще не в теме.
    Поэтому и происходят такие истерики со стороны запада по отношению к российским спортсменам.

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