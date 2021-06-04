В Париже по подозрению в договорном матче задержали российскую теннисистку

17:28 4.06.2021

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в участии в договорном матче. Поводом для расследования стала парная встреча первого круга Открытого чемпионата Франции в сентябре 2020 года. Полиция сочла, что россиянка специально допустила две ошибки в одном из геймов, на который в букмекерских конторах были высокие ставки, пишет "Коммерсант".

Сизикову задержали накануне вечером, 3 июня, когда она выходила с сеанса массажа после парного матча первого круга Roland Garros. Россиянка вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграла паре теннисисток Айлы Томлянович и Сторм Сандерс. Полиция провела обыски в гостиничном номере Сизиковой. Ее подозревают в «спортивной коррупции» и «организованном преступном мошенничестве», рассказали в парижской прокуратуре.

Посольству РФ в Париже известно о задержании российской теннисистки, оно пообещало предпринимать необходимые действия для защиты ее прав и интересов.