В Париже по подозрению в договорном матче задержали российскую теннисистку
Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в участии в договорном матче. Поводом для расследования стала парная встреча первого круга Открытого чемпионата Франции в сентябре 2020 года. Полиция сочла, что россиянка специально допустила две ошибки в одном из геймов, на который в букмекерских конторах были высокие ставки, пишет "Коммерсант".
Сизикову задержали накануне вечером, 3 июня, когда она выходила с сеанса массажа после парного матча первого круга Roland Garros. Россиянка вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграла паре теннисисток Айлы Томлянович и Сторм Сандерс. Полиция провела обыски в гостиничном номере Сизиковой. Ее подозревают в «спортивной коррупции» и «организованном преступном мошенничестве», рассказали в парижской прокуратуре.
Посольству РФ в Париже известно о задержании российской теннисистки, оно пообещало предпринимать необходимые действия для защиты ее прав и интересов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
коррупция - это второе название феранции..
она что, не с теми договорилась что ли?
а вообще Вдумайтесь в Абсурд и Ужас происходящего.
уже в теннис играть можно только под надзором полиции..
и когда только люди очнутся от этого Левацкого наваждения.
Если матч договорной,то где проплаченные деньги?
поэтому и наезжают на российских спортсменов, потому что Россия как страна все последние 30 лет проказывает себя, что она отсталая слаборазвитая сырьевая колония. C чудовищной коррупцикй на всех этажах власти.
Букмекер это фамилия такая?
Кто-то бабки потерял, видать :)
С каких это пор договорняки в спорте незаконны? :)
Это ж основное предназначение всех этих долбаных чемпионатов, олимпиад, тараканьих бегов и прочих турниров :)
Поэтому на российсих спортсменов и наезжают, что они работают на конкурирующих букмекерских мошенников и коррупционеров или же вообще не в теме.
Поэтому и происходят такие истерики со стороны запада по отношению к российским спортсменам.