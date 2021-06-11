Сборная России прибыла в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по футболу
Сборная России по футболу прибыла в Санкт-Петербург, где проведет два матча чемпионата Европы-2020.
На странице команды в Twitter спортсмены написали: "Привет, Питер! Надеемся на приятные встречи".
Свою первую игру российские футболисты проведут 12 июня в 22:00 по московскому времени со сборной Бельгии. Их соперниками в группе B кроме бельгийцев стали команды из Финляндии и Дании. С ними наши спортсмены встретятся 16 июня в Санкт-Петербурге и 21 июня в Копенгагене соответственно.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Турнир пришлось перенести в марте 2020 года из-за вспышки COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А под каким флагом и каким названием у себя дома будет играть сборная РФ? Давеча на ЧМ по хоккею играла сборная ROC, кто знает что это за страна?
В День независимости зато.От чего не понятно были зависимыми.
Ребята -вы играете на нас
. за Россию,а не за зелененькие бабки...
И о спорте ещё раз,
А поляки будут рисовать Львов на своей форме ?
Фанаты, готовьтесь к очередному позору.