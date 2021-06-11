Сборная России прибыла в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по футболу

02:04 11.06.2021

Сборная России по футболу прибыла в Санкт-Петербург, где проведет два матча чемпионата Европы-2020.

На странице команды в Twitter спортсмены написали: "Привет, Питер! Надеемся на приятные встречи".

Свою первую игру российские футболисты проведут 12 июня в 22:00 по московскому времени со сборной Бельгии. Их соперниками в группе B кроме бельгийцев стали команды из Финляндии и Дании. С ними наши спортсмены встретятся 16 июня в Санкт-Петербурге и 21 июня в Копенгагене соответственно.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Турнир пришлось перенести в марте 2020 года из-за вспышки COVID-19.