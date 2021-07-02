В России введут систему идентификации зрителей на спортивных соревнованиях
Электронная идентификация может стать обязательной для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в Государственной Думе РФ, соответствующий законопроект планируется рассмотреть нижней палатой сразу после проведения сентябрьских выборов.
Документ предусматривает внесение поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".
В частности, законопроект предлагает закрепить за правительством полномочия по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников, а также других лиц, задействованных в проведении таких событий, станет обязательной. Для этого предлагается ввести документ под названием "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования", который будет электронным.
Документ также устанавливает критерии для отказа болельщику в получении такой карты. Так, карту могут не выдать, если есть информация о нарушении тем или иным человеком общественного порядка при проведении публичных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также если есть вступивший в силу административный запрет на посещение спортивных соревнований или решения суда об установлении административного надзора.
Отмечается, что карту могут ввести в оборот уже в 2022 году.
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Забудь про конституцию, её давно нет, с тех пор,
как власть захватила шайка.
Точно!
Фашизм шагает по стране
Чип или микросхема, штрихкод или рисунок электронными чернилами. Важно, что сотни миллионов и миллиарды радостно согласятся на это. Почему? Ведь там будет твоя история болезни и врачи сразу смогу оказать помощь, и без этого ты не получишь медицинскую страховку. Тётеньки и бабушки с радостью и бесплатно поставят себе. Там будет твоё пенсионное удостоверение и твой бесплатный проезд, а пенсию без этого ты не получишь. Старики вынуждены будут согласиться под напором родственников. Ведь эта система покажет тебе, где твой ребёнок и тут же пошлёт сигнал тревоги в полицию, если ребёнку что-то угрожает. Пособие на детей будут платить только тем, у кого установлено это. Любящие мамочки тут же установят детям это. А себе перед беременностью, чтобы следить за развитием ребёночка и получить декретные. На публичные мероприятия и концерты, в кино и театры, в метро и в автобус, будет не зайти без этого. Ведь ты не террорист? Тогда ставь, чего тебе бояться? Не хочешь ставить? Значит, тебе есть, что скрывать от общества. Вторжение 666 будет мягкое и насильственное со всей мощью государственного аппарата. С компанией обольщения, что зовётся рекламой. Со всем обманом отца лжи...