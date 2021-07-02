В России введут систему идентификации зрителей на спортивных соревнованиях

09:40 2.07.2021

Электронная идентификация может стать обязательной для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в Государственной Думе РФ, соответствующий законопроект планируется рассмотреть нижней палатой сразу после проведения сентябрьских выборов.

Документ предусматривает внесение поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

В частности, законопроект предлагает закрепить за правительством полномочия по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников, а также других лиц, задействованных в проведении таких событий, станет обязательной. Для этого предлагается ввести документ под названием "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования", который будет электронным.

Документ также устанавливает критерии для отказа болельщику в получении такой карты. Так, карту могут не выдать, если есть информация о нарушении тем или иным человеком общественного порядка при проведении публичных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также если есть вступивший в силу административный запрет на посещение спортивных соревнований или решения суда об установлении административного надзора.

Отмечается, что карту могут ввести в оборот уже в 2022 году.