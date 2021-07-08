Станислав Черчесов уволен из сборной России по футболу

Фото с сайта pixabay.com

Российский футбольный союз разорвал контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Станислав Черчесов возглавлял сборную РФ с августа 2016 года. Под руководством Черчесова национальная команда добралась до ¼ финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 08.07.2021, 19:39
    Гость: Иван Иваныч

    Предлагаю назначить Виннер и Тутберидзе очередными тренерами, с правом на плеть и карцер.

  5. 08.07.2021, 19:38
    Гость: Путник

    Иваныч ты не прав. Береза, это дерево, а не футболист. Далее по тексту.
    За дополнительный год можно было сделать конфетку из сборной, а получился Семенов.

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