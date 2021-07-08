Станислав Черчесов уволен из сборной России по футболу
Российский футбольный союз разорвал контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент РФС Александр Дюков.
Станислав Черчесов возглавлял сборную РФ с августа 2016 года. Под руководством Черчесова национальная команда добралась до ¼ финала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хорошая идея. Но он сейчас выхолощенный, уставший.
Футболист -нехороший человек, бездельник, тунеядец,лоботряс...
твое мнение до лампочки
Предлагаю назначить Виннер и Тутберидзе очередными тренерами, с правом на плеть и карцер.
Иваныч ты не прав. Береза, это дерево, а не футболист. Далее по тексту.
За дополнительный год можно было сделать конфетку из сборной, а получился Семенов.