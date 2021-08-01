Белорусская легкоатлетка заявила, что ее силой хотят вывезти из Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что ее пытаются против воли отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио. Это произошло после того, как она раскритиковала решение поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. Спортсменка намерена просить политического убежища в Европе, сообщает «Коммерсант».

Накануне Кристина Тимановская сообщила в Instagram, что ее включили в список участников эстафеты 4x400 без ее ведома и «никто из главных тренеров... не попытался узнать о состоянии» спортсменки. «Даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!»— написала она.

Сегодня, 1 августа, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии заявил в Facebook, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Утверждается, что такое заключение сделали врачи. При этом Тимановская завтра должна была выступить на дистанции 200 м.

Белорусская спортсменка записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету (МОК). «Я прошу МОК о помощи. На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия. Я прошу МОК вмешаться в это»,— сказала легкоатлетка.

Кристина Тимановская рассказала «Европейскому радио», что ей приказали собирать вещи и лететь в Белоруссию. Сейчас она находится в аэропорту. С ней работают сотрудники полиции. Спортсменка сказала, что боится лететь в Белоруссию и планирует просить убежища в Европе. Утверждается, что Белорусский фонд спортивной солидарности обратился по этому вопросу в Международный олимпийский комитет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 01.08.2021, 23:52
    Гость: Ну да, эти чешские сутенёры уже готовы?!

    Приголубить "спортсменку" с низкой социальной ответственностью?!

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