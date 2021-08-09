Лионель Месси продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен»

Аргентинский футболист Лионель Мессии перейдет во французский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом заявил президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Я сделал все возможное, чтобы Лео остался с нами, но этого не случится. В клубе делали все, чтобы он остался в "Барселоне", - заявил Лапорта.

В свою очередь Месси заявил, что был готов пойти на 50% понижение зарплаты, чтобы остаться в "Барселоне". Однако, так как у клуба большой долг, даже такой шаг футболиста не помог. "Заключить новый контракт было невозможно из-за Ла Лиги и долгов клуба. Со своей стороны я делал все возможное. В прошлом году я хотел уйти и сказал об этом, в этом году хотел остаться", - рассказал Месси. 

На прощальной пресс-конференции футболист не смог сдержать слез от того, что вынужден покидать "Барселону". "Я до сих пор не осознал, что покидаю "Барселону"  и моя жизнь полностью изменится. Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом", - сказал Месси журналистам. 

Ранее "Барселона" объявила, что не сможет заключить новый контракт с Месси из-за финансовых обстоятельств. 

Месси выступал за "Барселону" с 2004 года. Вместе с клубом аргентинский нападающий десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок страны. Лионель также четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

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