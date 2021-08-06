ФК «Барселона» не смог продлить контракт с Лионелем Месси

Лионель Месси покинул "Барселону"

Футбольный клуб "Барселона" решил не продлевать контракт со своей звездой и капитаном Лионелем Месси, сообщается на официальном сайте клуба.

Текущий контракт Месси с клубом закончился 30 июня. С тех пор футболист находился в статусе свободного агента и вел переговоры с руководством клуба.

"ФК «Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", - говорится в опубликованном заявлении ФК "Барселона".

Причиной разрыва многолетнего сотруднчества называются финансовые правила чемпионат Испании. В частности, они предусматривают введение понятия потолка гонораров футболистов, которые зависят напрямую от заработков клуба. 

В сезоне 2019/2020 «Барселона» выделяла на оплату труда футболистов 671 миллион евро. В свою очередь годовой доход Месси оценивается в 82 миллиона евро, что превышает возможности клуба, который должен сократить траты на футболистов до 383 млн евро.

Лионель Месси дебютировал в "Барселоне" в 2003 году. Он покинул клуб имея в послужном списке невероятное количество рекордов, как мировых, так и в рамках выступления за "Барселону". Так Месси стал единственным футболистом, выигравшим Золотой мяч, звание лучшего игрока мира, Золотую бутсу, а также приз лучшего бомбардира Ла Лиги в рамках одного сезона. Произошло это в сезоне 2009/10.

Месси провел 778 официальных матчей в "Барселоне" - больше, чем кто-либо в истории. Выступая за ФК он выиграл 35 титулов, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач.

По мнению экспертов, Месси может перейти во французский ПСЖ, английский "Манчестер Сити" или даже московский "Спартак".

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