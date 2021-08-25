Российские пловцы завоевали три золотые медали на Паралимпиаде

14:08 25.08.2021

Российские пловцы принесли три золотых медали сборной на Паралимпийских играх, проходящих в Токио. Первую награду завоевала Валерия Шабалина, выиграв ее на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.

Спортсменка одержала победу показав время 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68)

Вторую золотую медаль завоевал Роман Жданов в плавании на 50 метров брассом в классе SB3. Он показал время 46,49 секунды, обновив мировой рекорд.

Третье золото российской сборной принесла Анастасия Гонтарь на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 с результатом 27,38 секунды.

Ранее первую медаль сборной России принес Владимир Даниленко, взявший бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

По международной классификации S14 — это категория спортсменов с интеллектуальными нарушениями, S1-10 — с ограниченными физическими возможностями.