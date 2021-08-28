Сборная России завоевала 14 медалей в четвертый день Паралимпиады

Сборная России завоевала четыре золотые и десять бронзовых медалей в четвертый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио, сообщает ТАСС.

Обладателями золотых наград стали легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1 500 м), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Роман Жданов (150 м комплексным плаванием) и Андрей Граничка (100 м брассом).

Бронзовые награды сборной России принесли легкоатлеты Александр Костин (бег на 5 000 м) и Анастасия Соловьева (бег на 400 м), пловчихи Наталия Буткова (150 м комплексным плаванием) и Мария Павлова (200 м комплексным плаванием), фехтовальщики Людмила Васильева и Никита Нагаев (оба - рапира), лучники Елена Крутова и Алексей Леонов (смешанные соревнования), Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева (все - настольный теннис).

По итогам четвертого соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете (13-7-20). На первой строчке располагается команда Китая (30-21-26), вторыми идут британцы (16-12-15).

В воскресенье будет разыграно 62 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.08.2021, 18:31
    Гость: Громко зевая

    Шо та американцы по медалям слабо. Вроде, вот, люди с проблемами со здоровьем соревнуются. Раздолье для Бигфармы и чудо препаратов. Но похоже все препараты ушли на Олимпиаду.

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. руб.
Константин Сёмин: «Как и в конце 90-х, в элитах сейчас идёт поиск того, кто мог бы предотвратить народный гнев»
Подавитесь вашим молоком: Китай устроил показательную порку Литве
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
Избранное
Афганцы начали наступление на Польшу
Американка, которая отказывается носить маску
Аборт мозга «Костыль»
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
Выбор строительной бригады: что нужно знать
Сергей Галанин «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты»
Запрещенные барабанщики «Живой»
К чему приводит чрезмерная нагрузка на работе?
«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска
«Весь город возмущается»: волгоградца убили из-за ссоры в родительском чате
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов