Россия вышла на второе место в медальном зачёте Паралимпиады

10:25 2.09.2021

Россия поднялась на вторую строчку в общем медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Токио.

На текущий момент у спортсменов из России 31 золотая медаль, 20 серебряных и 36 бронзовых медалей.

Последнее "золото" сборной принесла спортсменка Галина Липатникова, победившая в толкании ядра стоя в классе F36 с результатом 11,03 метра. Серебряную награду выиграла представительница Испании Мириам Рико Мартинес с результатом 9,62 метра. Третье место заняла китаянка Цин У (9,36 метра).

Таким образом российская сборная обогнала британцев, у которых в общем зачете 30 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых наград. Лидерство же остается за сборной Китая (66-42-35).