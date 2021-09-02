Россия вышла на второе место в медальном зачёте Паралимпиады

Россия поднялась на вторую строчку в общем медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Токио.

На текущий момент у спортсменов из России 31 золотая медаль, 20 серебряных и 36 бронзовых медалей.

Последнее "золото" сборной принесла спортсменка Галина Липатникова, победившая в толкании ядра стоя в классе F36 с результатом 11,03 метра. Серебряную награду выиграла представительница Испании Мириам Рико Мартинес с результатом 9,62 метра. Третье место заняла китаянка Цин У (9,36 метра).

Таким образом российская сборная обогнала британцев, у которых в общем зачете 30 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых наград. Лидерство же остается за сборной Китая (66-42-35).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.09.2021, 13:09
    Гость: Владимир В.

    Мо-лод-цы ! ! ! Такими людьми можно и надо восхищаться! Суметь так преодолеть свои беды могут только СИЛЬНЫЕ ДУХОМ!!!Спасибо ребята и девчата!

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