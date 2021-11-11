Сборная России со счетом 6:0 победила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022

22:43 11.11.2021

Футболисты сборной России со счетом 6:0 нанесли поражение соперникам из сборной Кипра в домашнем матче отборочной кампании чемпионата мира-2022. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Голы провели Александр Ерохин (4-я минута, 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62), Антон Заболотный (82), сообщает "Интерфакс".

Российская команда набрала в своей отборочной группе 22 очка и, занимая первое место, на пять баллов оторвалась от идущей второй Хорватии.

В 22:45 мск в четверг хорваты начинают свой матч предпоследнего тура на выезде с Мальтой. В случае потери ими очков, Россия за тур до финиша гарантирует себе первое место и получит прямую путевку на ЧМ-2022. Если Хорватия победит Мальту, судьба первого места решится 14 ноября, когда хорваты на своем поле сыграют с россиянами.

Команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах.