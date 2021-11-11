Сборная России со счетом 6:0 победила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022

Футболисты сборной России со счетом 6:0 нанесли поражение соперникам из сборной Кипра в домашнем матче отборочной кампании чемпионата мира-2022. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Голы провели Александр Ерохин (4-я минута, 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62), Антон Заболотный (82), сообщает "Интерфакс".

Российская команда набрала в своей отборочной группе 22 очка и, занимая первое место, на пять баллов оторвалась от идущей второй Хорватии.

В 22:45 мск в четверг хорваты начинают свой матч предпоследнего тура на выезде с Мальтой. В случае потери ими очков, Россия за тур до финиша гарантирует себе первое место и получит прямую путевку на ЧМ-2022. Если Хорватия победит Мальту, судьба первого места решится 14 ноября, когда хорваты на своем поле сыграют с россиянами.

Команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2021, 00:18
    Гость: Иван Иваныч

    Разумеется. Так же глупо закладываться на ничью с хорватами. Будет как с Бельгией на ЧЕ. Мне игра понравилась( хотя щёлкал с хоккея с финнами, где мы двадцать пятым составом проиграли) но два первых и 4 гол видел. Если будет битва с хорватами и борьба за контроль, то они нас не забегают, и вытянем турнир с 1 места.

  3. 11.11.2021, 23:21
    Гость: сергей

    Глупо надеяться на потерю очков Хорватами ,уже 2-0 Мальта проигрывает за 30 минут игры.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
В Новой Москве кавказцы напали на мужчину с маленьким ребенком
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
Кадыров палку перегнул, и Путин скажет ему это прямо
Избранное
Дэя «Я все еще люблю» (максисингл)
Армянский стол для российских солдат
«Переименование 30 лет назад станций московского метро - индикатор, сигнализирующий о неизбежном грядущем уничтожении Советского Союза»
Старая иномарка или новый ВАЗ?
Сергей Черняховский. Юбилей предательства. Лишение суверенности
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Президент и пигмеи
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва мигрантам отдана?
Как научиться спать и высыпаться? Честный разговор