Сборная России со счетом 6:0 победила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022
Футболисты сборной России со счетом 6:0 нанесли поражение соперникам из сборной Кипра в домашнем матче отборочной кампании чемпионата мира-2022. Игра прошла в Санкт-Петербурге.
Голы провели Александр Ерохин (4-я минута, 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62), Антон Заболотный (82), сообщает "Интерфакс".
Российская команда набрала в своей отборочной группе 22 очка и, занимая первое место, на пять баллов оторвалась от идущей второй Хорватии.
В 22:45 мск в четверг хорваты начинают свой матч предпоследнего тура на выезде с Мальтой. В случае потери ими очков, Россия за тур до финиша гарантирует себе первое место и получит прямую путевку на ЧМ-2022. Если Хорватия победит Мальту, судьба первого места решится 14 ноября, когда хорваты на своем поле сыграют с россиянами.
Команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разумеется. Так же глупо закладываться на ничью с хорватами. Будет как с Бельгией на ЧЕ. Мне игра понравилась( хотя щёлкал с хоккея с финнами, где мы двадцать пятым составом проиграли) но два первых и 4 гол видел. Если будет битва с хорватами и борьба за контроль, то они нас не забегают, и вытянем турнир с 1 места.
Здорово , молодцы,не плачь Дзюба.
Глупо надеяться на потерю очков Хорватами ,уже 2-0 Мальта проигрывает за 30 минут игры.
Так держать Валера!