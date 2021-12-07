США объявили о бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине

07:50 7.12.2021

Официальные лица США проигнорируют визит на Зимние Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, администрация Байдена не будет отправлять дипломатических представителей или других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые состоятся в Пекине.

"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - пояснила Псаки.

Свой дипломатический бойкот власти США объяснили нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, отмечает "Интерфакс".

В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что с уважением отнесся к решению властей США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр 2022 года.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов на Олимпиаде — это чисто политическое решение властей конкретной страны. МОК полностью уважает это право, сохраняя политический нейтралитет", — прокомментировали ситуацию в организации.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.