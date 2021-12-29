Путин забросил семь шайб в товарищеском матче с участием Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили товарищеский хоккейный матч в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Лидеры государств играли за одну команду - белых - и одолели красных со счетом 18:7. Счет на 3-й минуте первого периода открыл российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забросил Лукашенко. По итогу матча на счету Путина семь голов, у Лукашенко - два, сообщает "Интерфакс".

Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко - под номером 1.

В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди них - депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

На лед также вышел сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Он поразил ворота соперника четырежды.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.12.2021, 07:49
    Гость: Вячеслав

    Двоякое чувство. С одной стороны Россия встает с колен, сдругой россияне упорно стоят на них.

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