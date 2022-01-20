На подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине было выделено 7 млрд руб.
Министерство спорта Российской Федерации назвало затраты на подготовку отечественных спортсменов к Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.
На подготовку атлетов из федерального бюджета было выделено семь миллиардов рублей. Кроме того, в октябре 2021 года дополнительные 412 миллионов рублей потребовались для участия в тестовых мероприятиях на олимпийских объектах в Китае, пишет Lenta.ru.
На заседании Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) был утвержден расширенный состав сборной страны на Олимпиаду. В него вошли 217 атлетов. В общей сложности отечественная делегация включает 509 человек.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как служитель кормит мясом льва.
— Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
— Конечно, может.
— А десять?
— Запросто.
— Ну а 20 килограммов?!
— Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?
Кто в уме сможет разделить семь лярдов на 509? Можно никуда не ехать!
На на индексацию пенсий работающим пенсионерам денег нет.
Хотя в пенсионный фонд с них дерут на порядок больше индексации...
- ротенберг?