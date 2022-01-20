На подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине было выделено 7 млрд руб.

21:17 20.01.2022

Министерство спорта Российской Федерации назвало затраты на подготовку отечественных спортсменов к Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

На подготовку атлетов из федерального бюджета было выделено семь миллиардов рублей. Кроме того, в октябре 2021 года дополнительные 412 миллионов рублей потребовались для участия в тестовых мероприятиях на олимпийских объектах в Китае, пишет Lenta.ru.

На заседании Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) был утвержден расширенный состав сборной страны на Олимпиаду. В него вошли 217 атлетов. В общей сложности отечественная делегация включает 509 человек.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.