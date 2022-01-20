На подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине было выделено 7 млрд руб.

Министерство спорта Российской Федерации назвало затраты на подготовку отечественных спортсменов к Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине. 

На подготовку атлетов из федерального бюджета было выделено семь миллиардов рублей. Кроме того, в октябре 2021 года дополнительные 412 миллионов рублей потребовались для участия в тестовых мероприятиях на олимпийских объектах в Китае, пишет Lenta.ru.

На заседании Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) был утвержден расширенный состав сборной страны на Олимпиаду. В него вошли 217 атлетов. В общей сложности отечественная делегация включает 509 человек.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2022, 22:49
    Гость: Посетитель зоопарка смотрит

    как служитель кормит мясом льва.
    — Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
    — Конечно, может.
    — А десять?
    — Запросто.
    — Ну а 20 килограммов?!
    — Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?

  3. 20.01.2022, 21:47
    Гость: На подготовку атлетов из бюджета было выделено 7 млрд. руб..

    На на индексацию пенсий работающим пенсионерам денег нет.
    Хотя в пенсионный фонд с них дерут на порядок больше индексации...

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Александр Фомин, Александр Грушко и Йенс Столтенберг
Чем отличается НАТО от третьего рейха, и какие выводы можно сделать из переговоров между Россией и Западом?
«Сочувствую нашим дипломатам, которых, как смертников, послали для участия в переговорах с США и с НАТО»
В Росстате окончательно потеряли совесть. Занимательная арифметика прокремлевских счетоводов плохо кончится
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чт
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Избранное
Литва взялась продавать России «советскую оккупацию»
Как научиться экономить?
Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?
«Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими "галошами"»
«Человек-паук. Нет пути домой». Свой среди чужих, чужой среди своих
Ученые рассказали о пациентах, которым удалось контролировать ВИЧ без лечения
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
Инструкция по самостоятельной покраске автомобиля
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Медийные образы Лукашенко и Тихановской
Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев, 26 августа, Music Media Dome