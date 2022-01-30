Российский теннисист Медведев уступил Надалю в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в своей карьере уступил в финале турниров "Большого шлема" (ТБШ) испанцу Рафаэлю Надалю. Сегодня, 30 января, вторая ракетка мира Медведев уступил в финале Australian Open со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7, сообщает Sport.ru.

Предыдущее поражение Медведева от Надаля в финале ТБШ произошло в финале US Open 2019 года. Тогда соперники также провели на корте пять сетов. Матч закончился со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Надаля.

Надаль в 21-й раз выиграл турнир "Большого шлема" и установил новый рекорд по количеству побед  среди мужчин.

Испанский теннисист в эфире телеканала "Евроспорт" прокомментировал исход финала Australian Open: "Тяжелый момент для Даниила. Он потрясающий чемпион. Я был на его месте. Нет сомнений, что пару раз ты еще возьмешь этот кубок – ты прекрасен. Это был один из самых эмоциональных матчей в теннисной карьере. Разделить его с тобой – большая честь. Всего тебе наилучшего".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2022, 01:44
    Гость: Зоя

    Надаль - это сила и выдержка, лучший теннисист мира на сегодняшний день.
    А Медведев - слабонервный склочник. Неудивительно, что он проиграл.
    Как Медведев оскорблял судью в поединке с греком - это срамотища. Так разговаривать с любым человеком недопустимо, а уж публично, да с судьей на международных соревнованиях! - Уровень базарной хабалки.

  2. 30.01.2022, 23:07
    Гость: Да ладно уже.

    Уподобляетесь евреям и неграм.
    Те везде видят антисемитизм и расизм.
    Это спорт.

  3. 30.01.2022, 20:49
    Гость: ks1

    Даниил столкнулся с русофобией или, иначе говоря, с расизмом. И понял это. Для него это стало очень неприятным открытием. Никто из "свободных" и "независимых" теннисных экспертов с Евроспорта не посмеет об этом сказать. Про ненависть и неприязнь к тому, что ты русский.

  4. 30.01.2022, 20:39
    Гость: Сергей

    Великолепнейшая схватка двух Гениев. Всё решилось на последних минутах. Спасибо Даниилу, но сегодня Рафа был сильнее… :-(

  5. 30.01.2022, 20:31
    Гость: когда НАДА, WADA спит

    старые, больные, разжиревшие анаболики победили молодого, здорового, стройного, быстрого спортсмена

Все комментарии (6)
Выбор читателей
В чём главная трагедия Назарбаева и урок всем автократам?
ремль нарывается на «три буквы»: власти решили разыграть фальшивую «русскую карт
Кремль нарывается на «три буквы»: власти решили разыграть фальшивую «русскую карту»
«Это, безусловно, геноцид» Планы немцев на Ленинград и ленинградцев во время блокады
Минздрав РФ
Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения о безопасности вакцин
Избранное
Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
Марианские Лазни
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
Почему ребенок не слушается вас
Как выглядеть ухоженной всегда? Главное
Аллергия на друга. Что нужно делать
Ударим коллекторами по коммунальным неплатежам?
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам
Оружие будущего создается сегодня
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле