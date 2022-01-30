Российский теннисист Медведев уступил Надалю в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в своей карьере уступил в финале турниров "Большого шлема" (ТБШ) испанцу Рафаэлю Надалю. Сегодня, 30 января, вторая ракетка мира Медведев уступил в финале Australian Open со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7, сообщает Sport.ru.
Предыдущее поражение Медведева от Надаля в финале ТБШ произошло в финале US Open 2019 года. Тогда соперники также провели на корте пять сетов. Матч закончился со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Надаля.
Надаль в 21-й раз выиграл турнир "Большого шлема" и установил новый рекорд по количеству побед среди мужчин.
Испанский теннисист в эфире телеканала "Евроспорт" прокомментировал исход финала Australian Open: "Тяжелый момент для Даниила. Он потрясающий чемпион. Я был на его месте. Нет сомнений, что пару раз ты еще возьмешь этот кубок – ты прекрасен. Это был один из самых эмоциональных матчей в теннисной карьере. Разделить его с тобой – большая честь. Всего тебе наилучшего".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надаль - это сила и выдержка, лучший теннисист мира на сегодняшний день.
А Медведев - слабонервный склочник. Неудивительно, что он проиграл.
Как Медведев оскорблял судью в поединке с греком - это срамотища. Так разговаривать с любым человеком недопустимо, а уж публично, да с судьей на международных соревнованиях! - Уровень базарной хабалки.
Уподобляетесь евреям и неграм.
Те везде видят антисемитизм и расизм.
Это спорт.
Даниил столкнулся с русофобией или, иначе говоря, с расизмом. И понял это. Для него это стало очень неприятным открытием. Никто из "свободных" и "независимых" теннисных экспертов с Евроспорта не посмеет об этом сказать. Про ненависть и неприязнь к тому, что ты русский.
Великолепнейшая схватка двух Гениев. Всё решилось на последних минутах. Спасибо Даниилу, но сегодня Рафа был сильнее… :-(
старые, больные, разжиревшие анаболики победили молодого, здорового, стройного, быстрого спортсмена