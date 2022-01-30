Российский теннисист Медведев уступил Надалю в финале Australian Open

19:23 30.01.2022

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в своей карьере уступил в финале турниров "Большого шлема" (ТБШ) испанцу Рафаэлю Надалю. Сегодня, 30 января, вторая ракетка мира Медведев уступил в финале Australian Open со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7, сообщает Sport.ru.

Предыдущее поражение Медведева от Надаля в финале ТБШ произошло в финале US Open 2019 года. Тогда соперники также провели на корте пять сетов. Матч закончился со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Надаля.

Надаль в 21-й раз выиграл турнир "Большого шлема" и установил новый рекорд по количеству побед среди мужчин.

Испанский теннисист в эфире телеканала "Евроспорт" прокомментировал исход финала Australian Open: "Тяжелый момент для Даниила. Он потрясающий чемпион. Я был на его месте. Нет сомнений, что пару раз ты еще возьмешь этот кубок – ты прекрасен. Это был один из самых эмоциональных матчей в теннисной карьере. Разделить его с тобой – большая честь. Всего тебе наилучшего".