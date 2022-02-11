МОК оспорит допуск Валиевой к Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы

11:07 11.02.2022

Международный олимпийский комитет подаст апелляцию на решение РУСАДА отменить временное отстранение от участия в Олимпийских играх в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет РБК со ссылкой на заявление Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

ITA подтвердило, что проба на допинг Валиевой оказалась положительной. 15-летняя спортсменка сдала ее в до начала Олимпийских Игр в Пекине - 25 декабря во время Чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме выявила в пробе запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА временно отстранила фигуристку от соревнований, включая Олимпиаду.

Камила Валиева опротестовала это решение, и РУСАДА приняло решение его снять. Таким образом, спортсменке было разрешено продолжить участие в Олимпийских играх.

По какой причине РУСАДА приняла его, не уточняется. Но "Коммерсант" отмечает важный нюанс. Фигуристке всего 15 лет. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, она входит в категорию так называемых защищенных спортсменов, не достигших 16-летнего возраста. К ним в случае допинговых нарушений могут применяться гораздо более мягкие санкции, чем обычно,— вплоть до предупреждения вместо дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по участию Валиевой в соревнованиях до 15 февраля. В этот день должны состояться соревнования одиночниц, среди которых в списках значится и Валиева. До этой даты отложено и решение о награждении фигуристов по итогам командного турнира, в котором россияне завоевали золото Оно должно было состояться 7 февраля.

Триметазидин — запрещенное вещество, с 2015-го включенное в класс стимуляторов S6b. Его применяют для профилактики стенокардии при ишемической болезни сердца. В 2018-м триметазидин нашли в пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменку дисквалифицировали, а ее результаты аннулировали. Но пробу Сергеевой, в отличие от случая с Валиевой, взяли на Олимпиаде, а не до Игр.