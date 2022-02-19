Лыжник Александр Большунов завоевал третью золотую медаль Олимпиады

13:00 19.02.2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал третье золото на Олимпийских играх в Пекине. Он стал первым в заключительной гонке программы у мужчин — масс-старте свободным стилем. Из-за плохой погоды дистанцию сократили с 50 до 28,4 километра, сообщает "Р-Спорт".

Большунов преодолел это расстояние за 1 час 11 минут 32,7 секунды.

Серебро также на счету российской сборной — Иван Якимушкин пришел вторым, отстав от Большунова на 5,5 секунды. Третье место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (+7,0).

В Пекине Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом — до этого он победил в скиатлоне и эстафете 4 по 10 километров, а кроме того — завоевал серебро в гонке на 15 километров и бронзу в командном спринте. Таким образом, он получил неофициальный титул "Король лыж", который присваивается за победы в двух самых продолжительных гонках на одном чемпионате мира или Олимпиаде.

Сейчас в активе сборной России шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей Игр-2022 — всего 29 наград.