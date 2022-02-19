Лыжник Александр Большунов завоевал третью золотую медаль Олимпиады
Российский лыжник Александр Большунов завоевал третье золото на Олимпийских играх в Пекине. Он стал первым в заключительной гонке программы у мужчин — масс-старте свободным стилем. Из-за плохой погоды дистанцию сократили с 50 до 28,4 километра, сообщает "Р-Спорт".
Большунов преодолел это расстояние за 1 час 11 минут 32,7 секунды.
Серебро также на счету российской сборной — Иван Якимушкин пришел вторым, отстав от Большунова на 5,5 секунды. Третье место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (+7,0).
В Пекине Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом — до этого он победил в скиатлоне и эстафете 4 по 10 километров, а кроме того — завоевал серебро в гонке на 15 километров и бронзу в командном спринте. Таким образом, он получил неофициальный титул "Король лыж", который присваивается за победы в двух самых продолжительных гонках на одном чемпионате мира или Олимпиаде.
Сейчас в активе сборной России шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей Игр-2022 — всего 29 наград.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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УРА! ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС РОССИЙСКИХ ГОНЩИКОВ! "НАДРАЛИ " НОРГАМ "АСТМАТИКАМ",КАК ТОГО ДАВНО ОНИ ПРОСИЛИ!МОЛОДЕЦ САНЯ,ПРАВИЛЬНО ГОТОВИЛСЯ И УЧЁЛ ПРЕДЫДУЩИЕ ОШИБКИ!Жаль в биатлоне у нас нет таких лидеров !
А у вас есть претензии к науке? Судя по затратам на неё, она вполне себе передовая за эти деньги.. Почему денег мало, это другой вопрос..
Аналогично и медицина. Она доступна, но дорогие способы лечения развиты слабо. Надо раз в десять больше, тогда догоним ряд стран. А если в сто раз, то намного перегоним, всех можно будет лечить. Но полностью этого и в Германии нет. Опять же вопрос в деньгах.
Образование совсем неплохое, спец алистов больше, чем находится для них работы. Но это, опять, связано с небольшим объёмом производства.. Единственно, ситуативно резко не хватает программистов, но это везде так.
Так что всё нормально, но вот денег маловато..
Большунов конечно герой ,но мне интереснo вот ,Эдик Латыпов как там поживает? По ночам не икает?
Что и говорить. Красавец!!!