МОК призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований

20:09 28.02.2022

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», - говорится в сообщении.

Также МОК сохранил рекомендацию не проводить никаких спортивных мероприятий в России и Белоруссии.

Ранее несколько международных организаций уже отказались от проведения соревнований в России, а отдельные отечественные спортсмены получили нейтральный статус. В частности, из России были перенесены финал Лиги чемпионов и все домашние и еврокубковые матчи российской сборной и клубов, этапы Кубка мира по лыжным видам спорта, чемпионат Европы по керлингу, этап «Формулы-1» и другие.