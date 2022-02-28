МОК призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», - говорится в сообщении.

Также МОК сохранил рекомендацию не проводить никаких спортивных мероприятий в России и Белоруссии.

Ранее несколько международных организаций уже отказались от проведения соревнований в России, а отдельные отечественные спортсмены получили нейтральный статус. В частности, из России были перенесены финал Лиги чемпионов и все домашние и еврокубковые матчи российской сборной и клубов, этапы Кубка мира по лыжным видам спорта, чемпионат Европы по керлингу, этап «Формулы-1» и другие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 01:42
    Гость: ABCD

    МОК при Самарнче бесил США, Самаранч никогда не позволял использовать МОК и спорт в политических играх. С его уходом США нашпиговали МОК своими чиновниками, подмяли под себя все иностранные структуры МОК.
    Сейчас МОК политизирован по самые "помидоры", и занимается не спортом а угодничеством пред США. Вообще РФ стоило бы выкатить МОК вотум недоверия. МОК политическая проститутка на службе США.

  3. 28.02.2022, 22:10
    Гость: Юляша

    Это очень Хорошо.
    Займитесь,наконец,мальчишками во дворе,а не зарабатыванием бабла несколькими удачливыми недоумками и их Хозяевами.
    Плюньте вы на поганый мировой шоу-спорт-бизнес.

  4. 28.02.2022, 21:53
    Гость: Денацификация российского спорта

    в действии. Футбол уже уничтожен на долгие годы. В ближайшие дни такие новости посыплются как снежный ком

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