МОК призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», - говорится в сообщении.
Также МОК сохранил рекомендацию не проводить никаких спортивных мероприятий в России и Белоруссии.
Ранее несколько международных организаций уже отказались от проведения соревнований в России, а отдельные отечественные спортсмены получили нейтральный статус. В частности, из России были перенесены финал Лиги чемпионов и все домашние и еврокубковые матчи российской сборной и клубов, этапы Кубка мира по лыжным видам спорта, чемпионат Европы по керлингу, этап «Формулы-1» и другие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
МОК при Самарнче бесил США, Самаранч никогда не позволял использовать МОК и спорт в политических играх. С его уходом США нашпиговали МОК своими чиновниками, подмяли под себя все иностранные структуры МОК.
Сейчас МОК политизирован по самые "помидоры", и занимается не спортом а угодничеством пред США. Вообще РФ стоило бы выкатить МОК вотум недоверия. МОК политическая проститутка на службе США.
дождетесь!
Это очень Хорошо.
Займитесь,наконец,мальчишками во дворе,а не зарабатыванием бабла несколькими удачливыми недоумками и их Хозяевами.
Плюньте вы на поганый мировой шоу-спорт-бизнес.
в действии. Футбол уже уничтожен на долгие годы. В ближайшие дни такие новости посыплются как снежный ком
Да вы и сами прекрасно справились.