Просто Клара Лучко

Она принадлежала к редкой категории женщин, которые с возрастом становятся лишь красивее

Наверное, подобное происходит только с теми, кто живет в ладу с собой и с окружающим миром. Клара Лучко была органична, как в жизни, так и на экране. Ведь большинство ее героинь были простыми женщинами, которые сами и полы мыли, и дрова пилили.

Прыжок с парашютом

Девочка, которой суждено было стать одной из ярких звезд советской эпохи, родилась 1 июля 1925 года в украинском селе Чутове. Ее папа работал директором совхоза, а мама была председателем колхоза – только в другом селе. Дочку Клару родители назвали в честь революционерки Клары Цеткин. В детстве Клара много читала, размышляла, думала, вела дневник. Очень любила кино и мечтала о сценической карьере. В школе из-за высокого роста одноклассники дразнили Клару «жирафой». В 6-м классе она влюбилась в девятиклассника. Чтобы привлечь его внимание, она даже прыгнула с парашютом с вышки, но впечатления на ее возлюбленного это не произвело. «Зато благодаря такому поступку я испытала огромное наслаждение от полета», — признавалась позже сама Клара Степановна.

Клара Лучко

Уже в школьные годы Лучко стала заниматься в театральном кружке, накручивала нагретым гвоздем волосы, надевала мамины туфли на высоких каблуках. И воображала себя Тамарой Макаровой.

Несмотря на огромный конкурс, Клара сдала экзамены и была принята во ВГИК, в мастерскую В. Бибикова и О. Пыжовой. Вскоре ВГИКу разрешили вернуться из эвакуации в Москву, и Клара продолжила там обучение на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Тургеневская героиня

По окончании института Клара Степановна получила диплом с рекомендацией: «Лучко – тургеневская героиня, ей подойдут лирические классические роли». Однако дипломная роль Клары Лучко была далека от тургеневских барышень. В 1948 году в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» она сыграла тетушку Марину. Как признавалась Клара Лучко, это было «ее, родное», и поэтому она легко вошла в образ. Ее ласковая Мария в украинской вышитой сорочке стала олицетворением Украины, и за эту работу начинающая актриса получила отличную оценку.

Тамара Макарова однажды сравнила Клару Лучко с цветком петунией. Клара Степановна вспоминала: «Рядом со ВГИКом была клумба, и я попросила показать эту неизвестную мне петунию. И вижу — чахлый, засохший, несчастный бледно-сиреневый граммофончик, который пробивается из растрескавшейся земли. Я поняла, что мой педагог говорила о моем характере…»

Следом за первой картиной Лучко снялась в фильмах «Три встречи» и «Родина капитана». Фильмы получились неудачными, что разочаровало молодую актрису. Настолько, что она задумалась вообще уйти из кино, но к счастью, не успела сделать этого.

«Все казалось мне ну просто сказкой...»

Режиссер Пырьев пригласил Лучко на кинопробы на роль колхозницы Даши Шелест. Она снималась в паре с Владленом Давыдовым. Пробы были удачными, и Лучко утвердили на роль. Для картины режиссер собрал великолепный актерский ансамбль, и Клара Степановна была счастлива оказаться в такой компании. А Пырьев, о котором многие отзывались, как о диктаторе, в реальности оказался чутким человеком и хорошим психологом.

Клара Лучко

Съемки проходили в совхозе-миллионере «Кубань». Начиналась страда, и Пырьев, чтобы актеры лучше прониклись колхозной жизнью, заставил всех трудиться. Актерам пришлось работать на комбайне, сгребать зерно на току, но это лишь воодушевляло коллектив. О той поре у Клары Лучко остались чудесные воспоминания: «Прекрасная природа Кубани: тополя, степь, воздух, пахнущий полынью, быстрая, с водоворотами река Кубань — это все казалось мне ну просто сказкой... Я помню, что просыпалась каждое утро и думала: я счастлива».

Фильм, по обычаю той эпохи, привезли на просмотр Сталину, он ему очень понравился, только Сталин посоветовал переименовать его в «Кубанские казаки». Под таким названием картина вышла в прокат, мгновенно завоевав любовь миллионов зрителей. «Кубанские казаки» перевернули жизнь Клары Лучко. Доселе никому не известная актриса вмиг превратилась в лауреата Государственной премии и звезду всесоюзного масштаба. Особенно любили Клару Степановну на Кубани, где актрисе присвоили звание почетной казачки. В городе Курганинске ей поставили памятник: он представляет собой сноп пшеницы, обвитый кинолентой, на которой написано: «Стела в честь великой актрисы Клары Степановны Лучко»…

И хотя Лучко, по ее словам, никакого особенного характера не создала, а играла саму себя в предлагаемых обстоятельствах, популярность образа оказалась огромной. Актиса получала тысячи писем от зрителей, которые пересматривали фильм многократно и знали все песни наизусть. На красавицу обрушился шквал писем от женихов. Писали со всей страны, предлагая руку и сердце.

Женщина тысячелетия

Лучко отдала свое сердце актеру Сергею Лукьянову. Через год после выхода «Кубанских казаков» на экраны они поженились, а вскоре у супругов родилась дочь Оксана. Вместе Лукьянов и Лучко прожили пятнадцать лет.

После «Кубанских казаков» Клара Лучко стала очень востребованной в кино актрисой. Она снималась у самых известных режиссеров советского кино: Хейфеца, Пудовкина, Ютчевича. В 1952 году она вместе с мужем Сергеем Лукьяновым снялась в фильме Всеволода Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова». С этой картиной актриса поехала на Каннский кинофестиваль и произвела там настоящий фурор. По поводу ее румянца журналисты даже заключили пари — естественный он, или результат макияжа. А художники Пабло Пикассо и Фернан Леже были в восторге от русской красавицы. Клара Лучко рассказывала: «На протяжении всей жизни мне присуждали огромное количество титулов и регалий. И «женщина тысячелетия», и «женщина Америки», «женщина Индии», но я всегда улыбаюсь, получая эти награды. Это же нельзя воспринимать всерьез. Конечно, это просто условности, и относиться к ним надо соответствующе».

Работу в кино артистка успешно сочетала с игрой на сцене Центральной студии киноактера.

Личная драма

В шестидесятые годы в жизни актрисы произошла личная драма. Внезапно случилась беда – умер от инфаркта муж, блестящий актер Сергей Лукьянов. На хрупкие женские плечи свалились разом одиночество, тревога за маленькую дочь, да еще и неопределенность в профессиональном плане. После большого и шумного успеха в кино вдруг наступило затишье. Однако Лучко не отказывалась от ролей, пусть и не таких громких, как прежние, и настойчиво продолжала работу. У нее было твердое мнение: профессия актера не терпит простоя, нужно постоянно работать и оставаться в творческой форме. Быть готовой, что в твоей жизни случится та самая, главная роль.

Клара Лучко

Если пересмотреть все работы в фильмографии Клары Лучко, можно легко убедиться в ее профессиональной добросовестности. Ее талант опирается на мастерство, причем мастерство это давалось не сразу, копилось от фильма к фильму, и в образах появлялась глубина. Для многих актрис переход на возрастные роли – тяжкое испытание. Но Лучко это не коснулось. Именно в последние годы она сыграла свои лучшие роли. Кинематограф заново открывал зрителям актрису, а она представала мудрым мастером, которому есть что сказать людям.

Второй муж и «Цыган»

Спустя восемь лет после смерти Сергея Лукьянова Клара Лучко в гостях у своей подруги встретила писателя и журналиста Дмитрия Мамлеева, который стал ее вторым мужем. Чуть позже ей поступило предложение принять участие в телесериале Александра Бланка «Цыган» по одноименному роману Анатолия Калинина. Жизнь снова повернулась к актрисе светлой стороной, словно вознаграждая ее за упорный труд и терпение.

Лучко настолько ярко исполнила роль Клавдии, что никто из зрителей даже не догадывался о ее реальном возрасте в момент съемок – 54 года. По сценарию же Лучко приходилось играть 25-летнюю героиню.

Едва выйдя на экраны, сериал мгновенно стал необыкновенно популярным. На Клару Лучко, как и во времена «Кубанских казаков», обрушилась лавина писем. Она вспоминала: «Наверное, фильм стоило делать хотя бы потому, что он заставлял людей задумываться над своей жизнью». Спустя шесть лет на экраны вышло продолжение сериала – «Возвращение Будулая», имевшее не меньший успех, чем его первая часть.

Все сама!

На вопрос журналистов, как ей удается так хорошо выглядеть, Клара Степановна отвечала, что секрет ее стройности очень прост: она сама всё делает по дому, моет полы, вытирает пыль, любит на даче возиться с землей. Дескать, пока со всеми делами управишься, никакого тренажерного зала не понадобится.

Она советовала: чтобы сохранить лицо на долгие годы и избавиться от морщин, нужно как можно реже умывать лицо водой, протирать его лосьоном и всегда дружить с кремом. А еще – никогда никому не завидовать и не желать никому зла.

Клара Лучко предпочитала активный образ жизни: любила спорт и отдых на природе. На своем садовом участке она выращивала великолепные лилии. Любила перечитывать русских и зарубежных классиков, слушать Чайковского и Листа. Всегда с удовольствием смотрела старые советские кинокартины. Благодаря своему жизнелюбию, она много снималась в кино, приблизительно до середины 90-х, после чего несколько отошла от кинематографа. Но все равно, проблемы, свойственные людям ее возраста, словно бы Лучко не касались. Она была очаровательна и в 75 лет. Каждый день актрисы был расписан по минутам. Незадолго до смерти она закончила съемки в фильме Юлия Гусмана «Парк советского периода». Только не успела озвучить роль. «Другая актриса не будет озвучивать роль Лучко, — заявил Гусман. – Сейчас технически возможно сделать так, чтобы в фильме прозвучал голос именно этой великой актрисы».

Никаких особых жалоб на состояние здоровья Клара Степановна не высказывала, поэтому её смерть стала для родных и коллег настоящим шоком. Она скоропостижно скончалась 26 марта 2005 года. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.

Выдающаяся артистка была похоронена на Новодевичьем кладбище.

Цитата:

Актриса Людмила Хитяева: «Главный завет, который оставила нам Клара Лучко - спешите делать добро. Мы всегда брали с неё пример и как с актрисы, и как с человека, который всю свою жизнь посвятил служению людям».

Фото с сайта kino-teatr.ru