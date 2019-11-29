Лучезарная отстраненность Ингеборги Дапкунайте

Она – поистине артистка мира

Актриса родилась в Литве, живет одновременно в Англии и России. Обожает большие города с их шумом и суетой, но признается, что не привязывается к вещам или месту, а привыкает по-настоящему только к людям.

Дапкунайте работала с лучшими театральными режиссерами Литвы. Успех пришел к ней после первой же роли – в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Впоследствии она много снималась в кино и работала в театрах России. Фильм «Утомленные солнцем» с ее участием стал лауреатом кинопремии «Оскар» (1994) в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ингеборга родилась 20 января 1963 года в Вильнюсе. С детства она была окружена безмерной любовью. Во-первых, была первым ребенком в семье – потом появились младшие, но «сливки» достались именно ей. Во-вторых, папа будущей актрисы был дипломатом, и они с мамой подолгу жили за границей. Поэтому, пока родители были в отъезде, бабушка с дедушкой делали все, чтобы девочка не ощущала их отсутствия.

Уже в детских играх Ингеборга воспроизводила балеты и оперы со своими игрушками, пела разными голосами каждую партию. Что еще она могла выбрать, кроме актерского пути? Ей было всего четыре, когда бабушка отвела ее в в Вильнюсский оперный театр, где работала сама. Там Ингеборга впервые вышла на сцену – в опере Пуччини «Чио-Чио-сан». Потом она появлялась то в роли сына мадам Баттерфляй, то чертенка в «Фаусте», то ангелочка в «Демоне». Словом, переиграла множество детских ролей в спектаклях.

«У меня замечательные отношения с родителями! Моя бабушка дожила до 103 лет, и она всегда была светлейшего ума, вплоть до последних лет своей жизни. Она всегда была для меня примером – того, что даже сто лет проходят очень быстро, и того, что никого не надо ничему учить», – призналась однажды Ингеборга.

Ингеборга Дапкунайте. Фото с сайта kino-teatr.ru

Театральные эксперименты «гадкого утенка»

После школы Дапкунайте решила попробовать поступить на театральное отделение консерватории, хотя и не мечтала о сцене. В юности Ингеборга была критически настроена по отношению к своей внешности: то ей казалось, что она слишком худая, то что у нее кривые ноги, то чересчур жирные и тонкие волосы. Она никогда не чувствовала себя красивой и каждый раз, когда оказывалась перед зеркалом, утешала себя: «Ну ничего, с внешностью тебе, конечно, не повезло, зато возьмешь талантом. Будешь много работать, и тогда все увидят, какая ты замечательная». Сейчас трудно поверить, что у этой великолепной женщины когда-то были подобные комплексы.

Окончив факультет хорового и театрального искусств, Ингеборга стала актрисой Каунасского драматического театра, затем работала в других театрах Литвы – играла в чеховскую «Чайку», гоголевский «Нос», репетировала Корделию в «Короле Лире». К более поздним работам Дапкунайте относятся заграничные постановки «Ошибка речи» с Джоном Малковичем, чикагская «Либра» и скандально знаменитый спектакль «Монологи вагины», в котором Ингеборге читала три монолога, – про женщину, которая пришла в мастерскую по оргазмам, про изнасилование и про роды. Актриса призналась, что ей было совсем не тяжело произносить со сцены такие психологически сложные тексты – ведь успех всегда помогает, а спектакль был очень успешным. Он затрагивал шокирующие темы, но был абсолютно не пошлым.

На вопрос, что ей нравится больше, театр или кино, ответ однозначный – ей нравится всё! На съемках кинофильмов она погружается в суету съемочной площадки, наслаждаясь сопутствующим драйвом и азартом, а в театре – другие ощущения, зачастую более камерные, но процесс всегда тоже очень интересный.

Ингеборга Дапкунайте. Фото с сайта kino-teatr.ru

Сдержанность роковой женщины

В кино Ингеборга дебютировала еще студенткой в фильме Литовской киностудии «Моя маленькая жена». Позже, уже в России, она снялась в нескольких мелодрамах – «Стечение обстоятельств»; «Осень, Чертаново...», где впервые проявилась ее неожиданная для жанра отстраненность. Она стала фирменной характеристикой актрисы.

В 1989 году артистка сыграла проститутку-лимитчицу в «Интердевочке» Тодоровского. За роль Ольги в картине «Циники», отличной экранизации книги Мариенгофа, Ингеборга получила премию «Золотой овен». А в роли Муси в «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова Дапкунайте предстала зрелой актрисой серьезного драматического склада.

После «Интердевочке» и «Циников» актриса заняла в российском кино вакансию роковой женщины, хотя в выборе Дапкунайте на такое амплуа было изначальное противоречие. Во-первых, она не была русской, не выглядела русской и говорила с сильным акцентом. Во-вторых, в в ней чувствовались непривычные для нашего кинематографа сдержанность и холодность. В-третьих, ее подход к ролям был скорее аналитическим, а не интуитивным. Но именно эти противоречия нравились новым режиссерам, таким как Месхиев и Тодоровский. Показательно, что никто из них не стал переозвучивать Ингеборгу и скрывать ее акцент.

Тот факт, что именно Дапкунайте с ее непривычной внешностью, актерской школой и произношением стала одной из ведущих героинь, демонстрирует тягу нашего кино к западной идее профессионализма. Но абсолютно органично в отечественное кино Ингеборга так и не вписалась, оставшись несколько экзотическим персонажем.

Не только «Оскар» «Утомленных солнцем», но и большое дарование и блестящий профессионализм позволили Дапкунайте попасть в Голливуд. В фильме «Миссия Невыполнима» ее партнером был Том Круз, а в картине «Семь лет в Тибете» она сыграла Ингрид – жену главного героя, роль которого исполнил Брэд Питт.

Ингеборга Дапкунайте. Фото с сайта kino-teatr.ru

Три роли музы

Первый муж Дапкунайте, Арунас Сакалаукас, дружит со своей бывшей супругой, но говорить о ней отказывается, заявляя, что после развода они заключили соглашение не рассказывать о своей личной жизни и не поливать друг друга грязью.

Актриса играла в Вильнюсском драмтеатре, когда получила приглашение из Лондона поучаствовать в пробах на роль в спектакле «Ошибка речи». Поехала в Лондон из любопытства и познакомилась с режиссером Саймоном Стоуксом. Сначала она играла в Лондоне. Потом ездила по миру со спектаклем почти восемь месяцев, и всё это время Саймон был рядом. Не удивительно, что скоро состоялась свадьба. Брак продлился 10 лет, после чего Дапкунайте и Стоукс расстались тихо и без скандалов. Бракоразводный процесс проходил в Лондоне, но сразу после его завершения Дапкунайте уехала в Москву.«Брак с Саймоном Стоуксом – теперь уже история из прошлого, я не вспоминаю и не хочу больше об этом говорить», – заявила актриса.

По слухам, ее милая улыбка покорила самого Эмира Кустурицу. О «служебном романе» Ингеборги и сербского режиссера заговорили еще тогда, когда актриса была замужем за Саймоном Стоуксом. Влюбленные не смогли скрывать свои отношения долго – о романе узнала супруга Эмира, Мая Кустурица. Однако, похоже, что самих влюбленных это только раззадорило – они даже вместе проводили отпуск.





C Алексеем Балабановым. Фото с сайта kino-teatr.ru

Искусство перевоплощения и палитра зебры

Поскольку Ингеборга окунулась в театральную среду в четыре года, она в совершенстве владеет искусством перевоплощения. С детства она одевалась в странные наряды – от цыпленка в папье-маше до махальщика веером, с головы до ног раскрашенного черной краской. Особенно любила заглядывать в гардеробную и примеривать костюмы взрослых оперных солисток.

Сейчас, само собой, Дапкунайте следит за тем, что происходит в мире моды, но без фанатизма. Любит наблюдать за тем, как одеваются люди в разных городах и странах. Это очень интересно, ведь в каждой стране – свои мода и стиль. При этом ее довольно скромен: белые рубашки, футболки, джинсы, черные брюки. Но она знает – стоит добавить нужных аксессуаров, и костюм заиграет новыми красками.

Есть вещи, которые она никогда не наденет. Например, юбку-брюки. «Вот это не мое, и всё, – говорит звезда. – Это «анти-секс», обман какой-то, ведь совершенно непонятно, что это такое».

Многие, глядя на изящную стройную Ингеборгу, задаются вопросом о том, на какие жертвы приходится идти актрисе, дабы сохранить такую хрупкую, почти девическую красоту. Оказывается, всё просто – она живет очень активной жизнью, обожает пешие прогулки, любит кататься на роликах, увлекается планеризмом. Ее утро ничем не отличается от ранних часов миллионов людей – душ, чашка кофе, завтрак, мысли о том, что надеть. Признаётся, что если раньше каждый день начинался с зарядки, то теперь она увлеклась поднятием тяжестей. Иногда делает растяжку. В общем, со спортом – на ты.

Ингеборга Дапкунайте – пример позитивного человека, который всегда в хорошем настроении. Ее отличительные черты – небрежный французский беспорядок на голове и лучезарная улыбка на лице. Любимая поза – руки в карманах. В одежде предпочитает спокойную цветовую палитру зебры - либо черный, либо белый, либо их сочетания. Иногда добавляет яркие акценты охры и красного цвета. Многие специалисты из мира моды признают, что у нее есть свой характерный почерк в одежде – она любит длинные широкие брюки и юбки, облегающий лаконичный верх, мужские часы.

По поводу своей внешности она слышит сплошные комплименты, неоднократно становилась «самой стильной». «Собираясь на то или иное мероприятие, я создаю образ и скорее выбираю то, что кажется уместным и в чем мне комфортно, – говорит актриса. – Естественно, мне нравится самой искать интересные вещи. Когда оказываюсь в Европе, с удовольствием заглядываю в винтажные магазинчики, изучаю коллекции молодых дизайнеров».

Цитата: «А проблемы - они, конечно, случаются... И трудности бывают, и плохое настроение. Но, мне кажется, не стоит на этом зацикливаться. Жизнь - очень короткая штука».