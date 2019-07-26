Делаем маникюр по Фэн-шуй!

Соблюдая несколько правил, с ним можно прекрасно справиться и в домашних условиях

Зачастую, чтобы стать красивой, обойтись без помощи профессионала просто невозможно. Но вот что касается маникюра, то можно даже сделать себе весьма оригинальный – по Фэн-шуй. И тем самым привлечь в свою жизнь деньги, любовь и творчество. Звучит заманчиво? Тогда – за дело!

Форма, блеск и укрепление

Ухаживать за ногтями в домашних условиях довольно просто, нужно лишь овладеть некоторыми секретами.

Для домашнего маникюра большое значение имеют правильно подобранные пилки. Чтобы придать ноготкам нужную форму, остановите свой выбор на мелкозернистых пилках полукруглой формы с буферной зоной, которыми вы отлично отшлифуете ноготь, не переживая за сохранность его структуры. Старайтесь использовать пилки с безупречно трущей плоскостью. В первую очередь следует соблюдать незыблемое правило: подпиливать допустимо только сухие ногти, влажные уязвимы и могут начать расслаиваться. Пилка должна двигаться в направлении от кончика ногтя к его лунке.

Также для ухода за руками вам понадобятся: скраб или пилинг на масляной основе, питательная маска для кожи рук, увлажняющий крем или лосьон, эфирные арома-масла или эссенции для спа-ванночки. Зачем столько средств? Для максимального эффекта, а также заметного и длительного результата. Конечно, обычные кремы тоже ухаживают за кожей, но если у вас поврежденная или очень сухая кожа рук, то результат сохранится недолго. Спа-маникюр обеспечивает коже рук более интенсивный уход, и даже зимой они будут долго оставаться мягкими, нежными и увлажненными. Кроме того, благодаря маслам и другим высокопитательным ингредиентам, домашний маникюр станет отличной профилактикой таких проблем, как трещины и шелушение кожи рук. Делайте спа-маникюр раз в неделю – и эти неприятности обойдут вас стороной.

К ежедневному уходу за областью вокруг ногтей относят деликатное мытье, легкий массаж, а также периодическую обработку специальным маслом или кремом. Если вы основательно запустили руки, лучше использовать масло для кутикулы.

В салоне для укрепления ногтей обычно используют парафиновые ванночки либо укрепляющие лаки, которыми вы вполне можете пользоваться и самостоятельно. Если ногти ломкие, выбирайте лаки с кальцием, а если они расслаиваются – с фруктовыми кислотами. Для предотвращения часто образующихся трещин полезно делать ногтям ванночки из теплого масла. Кроме того, чтобы ваши ногти были крепкими, следует наладить полноценное питание, в котором должны присутствовать необходимые витамины и минералы. Например, витамин А способствует укреплению ногтей и их росту, он содержится в печени, моркови, помидорах. Витамин В помогает усвоению белка и тем самым тоже способствует росту ногтей. Его много в проросших зернах пшеницы, яичном желтке и капусте.

В царстве пяти стихий

Итак, если ногти приведены в порядок, то теперь можно сделать маникюр по Фэн-шуй.

Это древнее китайское учение затрагивает все стороны жизни и построено на энергии, а точнее, ее привлечении и правильном направлении. При этом человек интуитивно настраивается на привлечении денег, любви, творчества. Поэтому, используя в маникюре несколько определенных цветов, можно привлечь внимание к тем сферам, в которых хочется достичь успехов. Специалисты по Фэн-шуй утверждают, что с таким маникюром ногти становятся здоровее и быстрее растут. Но что уж точно, так это то, что ногти с этим особенным маникюром выглядят превосходно, так что попробовать стоит.

Согласно традициям Фэн-шуй, существуют 5 основных первоэлементов – это металл, вода, дерево, огонь и земля. Вы можете определить свою стихию как по году рождения, так и по качествам характера, присущим вам на данном этапе жизни. Считается, что если последняя цифра года рождения - 0, 1, то ваша стихия – металл, 2, 3 – стихия вода, 4, 5 – стихия дерево, 6, 7 – стихия огонь, 8, 9 – стихия земля.

Итак, если ваша стихия – металл, выбирайте для маникюра белый цвет и все металлические оттенки: серебристо-стальной, коричневый или желтый. Нэйл-арт для представителей этой стихии может использовать формы круга и полумесяца, дуги, кривые линии, глянец, имитацию заклепок, бисер, фольгу, блестки.

Вода согласно Фэн-шуй считается первостихией, от которой происходят все остальные. Она символизирует богатство и обладает очищающим и освежающим воздействием. При правильном использовании этот первоэлемент помогает восстанавливать силы. Если ваша стихия – вода, смело выбирайте для маникюра такие цвета, как темно-синий, черный, лиловый, лавандовый, а также лаки-хамелеоны. Символы и образы воды – это зеркала, стекло, фонтаны, изображения рыб и водопадов. Но таких символов не должно быть слишком много, иначе вы будете себя чувствовать не очищенной и обновленной, а затопленной. В нэйл-арте могут быть использованы плавно-изгибающиеся линии, белые камешки, серебряный бисер, перламутр. В качестве рисунков и мотивов – снежинки, перья, звезды, рыбки, лягушки.

Дерево в Фэн-шуй символизирует крепость в сочетании с гибкостью и развитие творческих способностей. Цвета подойдут прозрачные, зеленые, салатовые, можно добавить немного черного. Нэйл-арт для тех, чья стихия – дерево: продолговатые и прямоугольные формы, полоски, акцент делается на кончиках ногтей (французский маникюр). Рисунки могут быть разнообразными – это цветы, бабочки, а также травинки, спирали, паутина.

Огонь – чрезвычайно сильная, живая и одухотворенная стихия. Использование символов огня повышает уровень активности. Цвета: красный, оранжевый, розовый, абрикосовый. Образы огня – орнаменты с треугольным узором, свечи, восходы и закаты. Для огненного нэйл-арта подойдут треугольные и остроконечные формы, драгоценные камни, стразы, блестки. Можно рисовать на ногтях пламя костра или свечи, солнце, бабочек, ящериц, рассветы, пирамиды, треугольники.

Земля символизирует стабильность и уверенность в себе. Цвета для представителей стихии земли – охра, желтый, терракотовый, бежевый, телесный, коричневый, желтовато-коричневый, золотой. Символами земли пользуются для укрепления духа и моральной поддержки. Это предметы из камня, кристаллы, изображения земных ландшафтов. Конечно, пейзажей на ногтях не нарисуешь, а вот листья, капли дождя, камни, кирпичики, песок – вполне можно.

Для денег и любви

Если всерьез следовать Фэн-шуй, то при подборе цвета для ногтей нужно учитывать общую эмоциональную характеристику каждого оттенка. Так, например, для привлечения любви, новых знакомств и связей идеальным цветом является красный. Голубой лучше всего способствует умственной деятельности. Для увеличения притока денег отлично подходит бирюзовый. Девушкам и женщинам, мечтающим обрести лидерские качества, следует отдавать предпочтения золотому и пурпурным цветам. Желающим найти внутреннюю гармонию и развить в себе интуицию подойдут синие и фиолетовые оттенки (синий – это цвет неба, фиолетовый – цвет тайны). Белый является цветом добра, он подходит всем.