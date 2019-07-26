Рудольф Разжигаев: «Образ любого человека уникален»

Его фамилия говорит сама за себя – он «зажигает» и «разжигает», устраивая людям праздники

Достаточно увидеть его белоснежную улыбку – и настроение улучшается! Но даже лучезарные люди иногда плачут, но это остается «за кадром»... Рудольф – спортсмен, артист и продюсер в одном лице, поэтому отлично умеет скрывать свои эмоции. Но в этой беседе он откровенно и искренне рассказал о себе.

– Рудольф, я видела ваши фотографии в молодости. Вы сейчас выглядите еще лучше – импозантный, яркий, стильный мужчина! Cами выработали свой образ?

– Спасибо, даже как-то неловко, обычно я сам делаю дамам комплименты… Да вообще-то, никакого образа я специально не креативил. Достаточно иметь представления о понятиях «форма» и «пропорция» собственного тела и лица, сочетании цветов. Полезно наблюдать за людьми в разных странах мира. И твое настроение подскажет, как тебе лучше выглядеть на данный отрезок времени и в данном месте твоего пребывания.

– В каком возрасте у вас сформировалось чувство вкуса?

– С детства унаследовал дар рисования от отца, и после общеобразовательной школы изучал архитектуру, рисование карандашом и акварелью, резьбу по дереву, папье-маше. Мы делали страшные маски и пугали девчонок на улице! В 10 лет мне отец подарил иллюстрированную книгу о великом зодчем Микеланджело Буонарроти, где я многое открыл для себя…

Рудольф Разжигаев

– Как еще родители прививали вам интерес к прекрасному?

– Мой папа, который научил меня рисовать, в советские времена играл в джазовом коллективе на трубе. Он был стилягой – одевался, как и его компания «под Битлов». А узкие брюки считались в те времена аморальными! И он их прятал от своего отца в кофр от трубы. Но в профсоюзе моему деду выговаривали о недолжном поведении и стиле одежды моего папы. И дед грозился порубить эти «портки» топором!

В 80-е только стали появляться джинсы Montana, которые стоили 250 рублей, и прочие заграничные вещички. И это при зарплате 120 рублей в месяц рядового гражданина! Вот я и покупал мужское индийское теплое нижнее белье, перешивал рукава от штанин и делал модные в то время принты на груди, и у меня получались американские толстовки, которые вызывали гнев учителей. Мол, откуда у него деньги на иностранные шмотки?!

– Детство было счастливое?

– Как миллионы подростков в далекие 80-е, мы занимались карате, зимой ходили на каток, влюбляясь в девчонок. Я играл в хоккей, в том числе в дворовый хоккей в валенках. А клюшки делали из старых новогодних елок, загибая макушку и связывая плетенку из веревки, которая почему-то называлась киперка. Во дворе у меня прямо перед окнами была хоккейная площадка, а нормальные хоккейные клюшки продавались прямые, и мы их предварительно распарив в ведре, загибали в батарее и потом закрепляли крюк эпоксидкой. И получались фирменные клюшки с трафаретом собственного производства – KOHO! А профилактику на валенки мы приклеивали на расплавленные паяльником старые мамины колготки. Летом играли в футбол, гоняли на велосипедах и скейтбордах, играли в теннис и ходили в походы в тайгу – пекли картошку в кострах, пели песни под гитару…

Рудольф Разжигаев

– Какими артистами вы восхищались в детстве и юности?

– В детстве я слушал много совершенно разной музыки, начиная от группы «Альфа», В. Высоцкого, А. Розенбаума, В. Кузьмина, Ю. Лозы, группы «Динамик», группы «Земляне», группы «Зодиак» до Жана-Мишеля Жара, группы «Бони Эм» и всех тогда супермодных итальянцев – Пупо, Группы «Рикки э повери», Тото Кутуньо. Также слушал «Модерн Токинг», «Аттаван», «Пинк Флойд», «Ветер, земля, огонь», «Дип Перпл» и прочих. Очень много разностилевой музыки. Я просто уверен, что подросткам необходимо слушать совершенно разную качественную музыку!

Очень интересный случай произошел, когда я служил в армии в городе Бердске. Я был художником, киномехаником и библиотекарем в одном лице, да и музыку на парадах ставил – ну чем не шоу бизнес?! Я ездил за «банками» с фильмами в Новосибирск и попал на сольный концерт Ирины Понаровской в местной филармонии. Причем, меня, солдатика, пустили во время репетиции, а Ирина сидела за роялем в красивом махровом халате и пела в пустом зале. Кто мог знать, что через несколько лет я буду приглашать ее на разные мероприятия, для участие в концертах, будучи организатором шоу-программ?!

– Рудольф Владимирович, кто сейчас ваша «икона стиля»?

– Как говорится: не сотвори себе кумира! Но мне нравятся яркие, смелые, органичные личности в эстраде – Гриша Лепс, Филипп Киркоров, Ваня Ургант, Федор Бондарчук, в зарубежной киноиндустрии из мужчин – Джонни Депп, Бред Питт, из женщин Шерон Стоун и Анджелина Джоли.

Рудольф Разжигаев с Филиппом Киркоровым

– Как вы вошли в этот прекрасный и ужасный шоу-бизнес?

– В 90-е я после армии приехал в Москву и поступил в УДН (Университет Дружбы Народов), стал играть в бейсбол. В то время Владимир Познер курировал софтбол и бейсбол в Москве. И этот вид спорта у меня «покатил» – через год я подписал контракт с командой мастеров МГУ, а еще через полгода стал первым российским легионером, подписавшем контракт с американским бейсбольным клубом California angelz. И я уехал играть в США за деньги! У меня был агент, его зовут Джон Лехр, по профессии он адвокат, и сейчас работает со многими известными и успешными людьми. Он открыл для меня мир американского кинематографа, привел в кинокомпанию Colambia pictures, познакомил с Денни де Вито и Ником Нолти. Я бродил по огромным павильонам студии и не верил своим глазам, что большую часть фильмов снимают в этих павильонах, специально построенных…

Играя в бейсбол в Америке, я был питчером. Когда на тебя смотрит 25 тысячный стадион, чувствуешь себя артистом. Профессиональный спорт в Америке – это самый настоящий многомиллионный шоу-бизнес со своими правилами и законами. Отыграв за клуб два сезона, я получил травму плеча и приехал в Москву, успев стать чемпионом северо-западной лиги. На одной вечеринке в 1993-м я получил предложение от Ольги Горбуновой поехать на гастроли с популярным певцом Женей Белоусовым в город Арзамас-16. Всю ночь мы с Женей пели песни в купе, я рассказывал про Америку и бейсбол. А когда поезд подошел к перрону, нас поджидал 12- метровый белый лимузин, который повез не в гостиницу, а на стрельбище, где генералы – отцы города – приготовили нам сюрприз. Мы стреляли из всех видов стрелкового оружия, а потом Женя мне сказал на ухо, что он оглох и не знает, как будет петь на концерте… Но концерт прошел на ура! Потом нас повезли в храм Серафима Саровского и музей ядерного оружия. Это были мои первые гастроли, и я понял, что вот этим я и займусь после Америки, воплотив в жизнь накопленный опыт.

Рудольф Разжигаев

– Рудольф, вы работали директором короля пародий Александра Пескова. Это была сложная работа?

– С театром Пескова я проработал двенадцать лет. Это не простая работа, но и очень интересная… Бывало, делали по 160 концертов в году, за месяц могли проехать 25 городов Америки и Канады. Создавая каждый день сольные концерты, мы побывали в огромном количестве городов в России и по миру. Я восхищаюсь этим артистом с большой буквы! Сложностей было предостаточно, так как мы с собой возили 60 больших чемоданов с реквизитом и тринадцать человек труппы театра. Бывали перелеты в Америке на местных авиалиниях, где наш багаж просто не помещался в самолет и летел следующим рейсом. И это при условии, что подготовка костюмов и париков к концерту занимает в среднем 3-4 часа! Была нервотрепка, ответственность перед публикой… Однажды конкурентам наших импрессарио в Израиле удалось получить разрешение конфисковать весь реквизит, а у нас шли концерты в России… Были и производственные травмы. В Адлере Саша сломал палец ноги, а нам предстояло проехать еще ряд городов по сочинскому побережью. И он работал под заморозкой, которая держалась только час при общей продолжительности концерта час сорок. И так – пять раз! Но все это меркнет перед тем, когда публика не отпускает артиста со сцены в течении 45 минут, аплодируя стоя. Саша – большой артист, талантливый актер с профессиональным театральным образованием, добрый и светлый человек.

Рудольф Разжигаев с Александром Песковым

– У каких дизайнеров вы одеваетесь?

– Я люблю японских дизайнеров – Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Issey Miyake, Kenzo, итальянцев Gianni Versace, Roberto Cavalli,Valentino. Но у меня есть ремень от Валентина Юдашкина. Кстати, есть бренды малоизвестные, которые делают очень красивые и удобные вещи. Весь смысл заключается в умении сочетать!

– Где же продается самая модная одежда?

– Ее можно купить повсюду – в Милане и Нью- Йорке, в Тель-Авиве и Москве, в Харькове и Ростове, во Владивостоке и Якутске, если есть время проехаться по местным бутикам. И в них зачастую видишь фотографии наших звезд – Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и многих других.

Рудольф Разжигаев с Роберто Кавалли

– А кто вам так благородно укладывает волосы?

– Ну, с этим просто – помыл голову, посушил феном и зачесал назад. Другое дело, чем именно мыть... Я использую только японские шампуни и кондиционеры.

– Как вам удается делать свой образ уникальным?

– Мне кажется, что образ любого человека уникален. Важно не злоупотреблять курением, алкоголем, высыпаться, правильно питаться и много двигаться.

Рудольф Разжигаев с Донателлой Версаче

– Чем стиль жизни американцев отличается от нашего?

– В Америке, как и во всем мире, общество делится на средний класс, высшее общество и совсем поднебесье! Средний класс в Америке живет качественно, но, на мой взгляд, не очень интересно – стандартные наборы барбекю на заднем дворе, кино, походы в моллы, пиво и пицца, домашнее видео с баночкой мороженого. Высшее общество много ездит по интересным местам, занимается гольфом, серфингом, водными видами спорта, лыжными видами, ходят в дорогие рестораны, в дорогие моллы, на дорогие частные вечеринки и хелф-клабы. А те, кто зарабатывает больше 1 миллиона долларов, живут еще интереснее!

Рудольф Разжигаев за кулисамы цирка Дю Солей

– За океаном женщины слишком уж эмансипированы?

– К сожалению, это правда, но есть и исключения. Ведь женщина сильна своей слабостью! В Америке много женщин с мужским поведением, и, как правило, они теряют в своей сексуальности. Когда я играл в бейсбол, за нашей командой ездила группа поддержки молодых девчонок. Позже я узнал, что они тщательно изучают статистику игроков и вычисляют перспективных ребят, зная, что через пару лет они могут зарабатывать миллионы долларов. А девчонки были, как правило, несовершеннолетние. И после игр они клеились к игрокам, готовые на все, чтобы в один день, путем шантажа и преданию огласки в полиции, рассчитывать на компенсацию или замужество. Как говорится, ничего личного – просто бизнес!

Рудольф Разжигаев с Людмилой Зыкиной

– Считается, что русские женщины самые красивые в мире. Это миф или реальность?

– Славянки – самые красивые в мире, это правда! Многие американцы охотятся за нашими красавицами, да и не только они.

– Какие, с вашей точки зрения, ошибки совершают женщины в создании имиджа?

– Мне кажется, не надо бояться экспериментировать с внешностью. Зачастую быт не дает им возможности заняться собой. Надо просматривать больше модных журналов, отмечать красивый стиль, подсмотренный на улице, или в интернете. И адекватно относится к собственной внешности.

Рудольф Разжигаев с Лаймой Вайкуле

– Рудольф, у вас явно актерская внешность – так и проситесь на экран. Вы снялись в фильме «Одинокий ангел». Как вам опыт работы в кино, что понравилось?

– Мне посчастливилось сняться в фильме Юрия Стыцковского «Одинокий ангел» с великой Татьяной Васильевой и очаровательной Региной Мянник, с Александрам Песковым и Николаем Добрыниным. Жаль, что нашу постельную сцену с главной героиней в исполнении Регины Мянник вырезали из эфирной версии фильма. С удовольствием сыграл бы еще! Что касается эстрады, то я как-то записал одну шуточную песенку для новогоднего капустника. А если серьезно, я за то, чтобы на эстраде блистали вокалисты, поцелованные Богом!

Рудольф Разжигаев с Татьяной Васильевой, Региной Мянник и Александром Песковым

– Кстати, вы похожи на гламурного цыганского барона...

– Приятно, когда цыгане, евреи, армяне и другие национальности меня считают своим. Я родился в небольшом городке Красноярск-26, в народе его называли «девятка». Мама – сибирячка, рожденная в военном 1945 году от неизвестного солдата, отряд которого останавливался в поселке Худоногово на Енисее. А папа из города Кыштым Челябинской области, из семьи помещика по фамилии Смородина.

– Приходится ли вам сталкиваться с завистью?

Я всегда точно знал, что для того, что бы чего то добиться нужно: а – понять, зачем тебе это нужно, в – сильно этого захотеть, с – сделать все возможное и невозможное, д – заплатить за это не только банально деньгами, но и здоровьем – своим и своих родных и близких (переживаниями и тревогами, сном, нервной системой, убитым временем). Для меня зависть – это глупое занятие и смертный грех!

Рудольф Разжигаев с Дмитрием Харатьяном и Алексеем Глызиным

– С кем из наших замечательных звезд вы сейчас работаете?

– Я сотрудничаю и просто общаюсь со многими артистами нашей эстрады. Они все разные, этим и прекрасные – Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Игорь Крутой, Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Александр Буйнов, Алексей Глызин, Лолита, Лайма Вайкуле, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Андрей Алексин, Феликс Царикати, Сергей Зверев, Ирина Понаровская… Работал с группой Любэ, Иванушками International, Андреем Разиным, Юрой Шатуновым, Валентиной Толкуновой, Эдитой Пьехой, Яном Арлазоровым, Михаилом Евдокимовым, Людмилой Зыкиной, Анатолием Днепровым и многими другими замечательными, талантливыми артистами эстрады и кино.

– Разжигаев развеселый! А от чего вы в жизни плакали?

– Плакал, когда смотрел фильм «Белый Бим Черное ухо» с Вячеславом Тихоновым в 1976 году. Плакал, когда хоронил маму…. Иногда плачу от смеха.

Рудольф Разжигаев с Игорем Крутым

– Каковы были самые радостные события в вашей судьбе?

– Это поступление в Университет дружбы народов, подписание контракта с California angelz и чемпионство в North west leag в составе команды Boise Hawks в 1993 году, поступление в ГИТИС, и конечно, работа в российском шоу-бизнесе.

– В вашей жгучей жизни есть неосуществленная мечта?

– Пока не родил сына!

Рудольф Разжигаев с дочерью

– Какого девиза следует придерживаться, чтобы идти по жизни так же ярко, как и вы?

– Главное мое богатство – люди, которые окружают меня. Талантливые, веселые, self made– сделавшие себя сами! Очень важно найти себя в профессии, и тогда жизнь становится яркой и удивительно интересной.

Фото из личного архива Рудольфа Разжигаева