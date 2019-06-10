Заверните себя потуже!

В салонах красоты предлагают процедуру – обертывание, что же это такое

Обертывания бывают разными, даже шоколадными. Но объединяет все их то, что в результате процедуры полезные вещества, проникая в кожу, улучшают кровообращение, способствуют расщеплению жиров и выводу из тканей лишней жидкости.

Как правило, обертывание или укутывание предваряет пилинг – глубокое очищение кожи. Затем на проблемные участки тела накладываются профессиональные косметические средства с активными веществами. Потом пациента накрывают или заворачивают в пленку или одноразовую нетканую простынь, а сверху укрывают теплым одеялом. Воздействие длится примерно 30–40 минут, после чего наложенную на тело массу смывают в душе. Курс обертываний обычно состоит из 8–15 сеансов.

Следует знать, что абсолютно противопоказаны обертывания беременным женщинам, лицам с заболеваниями кожи в острой стадии и с незажившими после операций швами. При тромбофлебите и варикозном расширении возможны только горячие обертывания.

Горячие обертывания расширяют сосуды, активизируют кровообращение и процессы расщепления жиров. При этом температура не должна превышать 38°С! «Холодный вариант» сужает капилляры и сосуды, активизирует выведение токсинов из печени и почек, снимает отеки, улучшает отток лимфатической жидкости, устраняет чувство усталости. Сейчас все большее распространение получает контрастный вариант, когда сначала используется горячее обертывание, а затем на этот же участок тела накладывается водорослевая маска, обладающая эффектом охлаждения. Этот метод хорош при ожирении и целлюлите.

Водоросли и масло помогут похудеть

В косметических салонах есть обертывания на любой вкус. Но главное – цель, которую вы перед собой ставите.

Водорослевые обертывания приводят к общему снижению веса. Ламинария богата соединениями, в особенности йодом, которые активируют процессе сжигания жиров.

Солевое обертывание, обладая лимфодренажным эффектом, помогает восстановить нормальный уровень насыщения кожи макро- и микроэлементами и очистить ее от шлаков.

Обертывание зеленой глиной рекомендовано для тех, кто испытывает ежедневные стрессы, ведет сидячий образ жизни или, наоборот, длительное время находится на ногах, что приводит к потере гибкости позвоночника и подвижности суставов.

Обертывание «парафанго» эффективно в борьбе с целлюлитом, омолаживает кожу и улучшает контуры тела. Парафанго – это парафин, смешанный с морскими бурыми водорослями, которые оказывают смягчающее, регенерирующее и защитное воздействия на кожу. Эти водоросли богаты минералами, йодом, а также витаминами A, B, C, K, D, E.

Медовое обертывание из теплой смеси винных дрожжей, меда и эфирных масел помогает уменьшить проявления целлюлита и улучшить циркуляцию крови.

Масляные обертывания тоже эффективны в борьбе с целлюлитом. В качестве основы тут используются оливковое масло, масло лесного ореха, миндальное масло, жожоба и масло ростков пшеницы. Еще добавляется несколько капель лимонного, лавандового или можжевелового масла. Смесь наносится на места, пораженные целлюлитом, которые затем оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Длительность процедуры – 0,5–1 час.

Домашний вариант

Обертывания в домашних условиях – отличный способ не только похудеть в проблемных местах, но и омолодить свою кожу, сделать ее красивой и упругой. После процедур наблюдается заметное уменьшение объемов тела в проблемных зонах, разглаживание кожи, уменьшение так называемой «апельсиновой корки». Кроме этого, компоненты обертывания насыщают кожу полезными витаминами и минералами.

Для того, чтобы домашняя процедура была эффективной, необходимо соблюдать некоторые правила. Перед ней примите душ и очистите кожу скрабом для тела. Далее рукавичкой, массажной щеткой или мочалкой проведите в нужных зонах пятиминутный активный массаж. Это разогреет кожу и усилит приток крови. После нанесите приготовленную смесь толстым слоем.

Вашему вниманию предлагается три рецепта обертываний для похудения, которые прекрасно зарекомендовали себя в домашних условиях.

Медовое – смешайте 2 столовые ложки жидкого меда (при необходимости растопите на водяной бане), 1 чайную ложку красного молотого перца и 2 чайные ложки оливкового масла. С этим обертыванием следует быть осторожней женщинам с чувствительной кожей. В этом случае замените в рецепте перец на корицу.

С глиной – 3-4 столовых ложки любой порошкообразной глины разведите теплой водой до консистенции густой сметаны. Можно в смесь добавить 1 столовую ложку любого растительного масла и несколько капель эфирного масла цитрусовых.

С водорослями – понадобится 3-4 столовых ложки сухих водорослей ламинарии (они продаются в аптеке) и теплая вода. Залейте водоросли водой и дайте постоять для набухания, после чего наносите на подготовленные участки.

С водорослями – понадобится 3-4 столовых ложки сухих водорослей ламинарии (они продаются в аптеке) и теплая вода. Залейте водоросли водой и дайте постоять для набухания, после чего наносите на подготовленные участки.

