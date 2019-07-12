Секрет красивой кожи Синди Кроуфорд раскрыт

Каждое новое открытие обещает нам потрясающие результаты, но не каждая инновация это обещание сдерживает

Когда речь идет о средствах, возвращающих и сохраняющих молодость, то нет предела многообразию ингредиентов для их создания. Многообещающий революционный прорыв в области по уходу за кожей зачастую не соответствует действительности. Но в случае, о котором пойдет речь, это не так!

Супермодель Синди Кроуфорд бросила вызов процессу старения кожи, и, кажется, ей действительно удалось обратить время вспять! Двадцать лет она искала чудодейственное средство. Сейчас ей 51, и ее кожа сияет молодостью и излучает красоту. Такие богатые плоды принесло десятилетнее сотрудничество Синди с доктором Жан-Луи Себожем. Извлекая уникальный фермент из редкого сорта дыни и используя его в очень высокой концентрации, им удалось создать уникальные косметические средства против старения.

История успеха

Эта история началась с того момента, когда французский дерматолог доктор Себож отметил уникальные свойства канталупской дыни сорта Шарент, которая растет в определенном регионе на юге Франции. Доктор увидел, что дыня этого сорта дольше остается остается свежей и спелой в отличие от дынь других сортов.

После тщательного анализа Себож выявил уникальный ингредиент, который препятствовал старению канталупской дыни. В результате многолетних исследований он изолировал антиоксидант мощного воздействия – супероксидисмутаз (СОД). СОД с тех пор называют «молекулой молодежи» и считают одним из сильнейших антиоксидантов, известных науке.

Исследователь протестировал СОД в составе средств по уходу за кожей и был поражен его способности восстанавливать молодость и жизненную силу. Затем вместе с топ моделью Синди Кроуфорд он создал первую линию средств по оздоровлению кожи, в состав которой включил этот редкий сорт дыни. Эликсир из него помогает повысить упругость кожи, уменьшая видимые признаки старения. Средства насыщены СОД, а также другими воздейственными компонентами, такими как коэнзим Q10, липоевая кислота и восстанавливающие минералы.

Косметическая линия средств от Синди Кроуфорд завоевала популярность среди звезд и моделей по всему миру, а теперь, благодаря расширению производства, стала более доступной по цене. Результаты впечатляют – разглаживаются появившиеся линии морщин, коже добавляется сияние, сохраняется молодость и обеспечивается защита от вредного воздействия окружающей среды. Качественные результаты можно увидеть уже через четыре недели.

Доктор Себож вывел своего рода формулу молодости: продукты в полной 5-ступенчатой системе – это все, что потребуется для сохранения свежести и красоты кожи.

1. Ощищающее смягчающее средство нежной рецептуры, которое предназначено для удаления макияжа с кожи, не нарушая липидного барьера кожи.

2. Дневной антиоксидантный крем с солнцезащитным фактором.

3. Омолаживающий крем для лица и невесомый лифтинг крем для век, которые восстанавливают кожу, способствуют самостоятельной выработке коллагена, целенаправленно воздействуя на морщины в то время, пока вы спите.

4. Сыворотка, содержащая капсулы для сглаживания морщин, укрепления груди и шеи, оживляющие кожу, повышающие упругость и выравнивающие тон кожи.

5. И, наконец, супер средство по борьбе со старением – маска глубокой очистки, которая восполняет запас питательных веществ, возрождает уставшую кожу, очищает поверхность от омертвевших клеток.

Научное объяснение феномену

Каждый день вы составляете рацион питания. Кожу тоже следует баловать и «кормить» питательными средствами. Помимо полноценного питания, экстракт дыни сохраняет молодость кожи, защищает ее от свободных радикалов и неблагоприятных экологических факторов среды. Именно поэтому ингредиенты средств, созданных по рецепту дерматолога Себожа, так хорошо увлажняют, придают сияние, омолаживают и защищают.

А что же, собственно, вызывает морщины? Всего несколько факторов: свободные радикалы, повреждения верхних слоев кожи, ее сухость, снижение эластичности, гравитация.

Несмотря на то, что мы не можем побороть гравитацию, и при этом запускается естественный процесс старения, в наших силах выбрать средство по уходу за кожей, которое уменьшит видимые признаки естественного старения, защитит от вредного воздействия свободных радикалов, восполнит запасы влаги кожи и восстановит ее красоту.