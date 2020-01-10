Дарья Донцова: «Красота требует огромной работы!»

Для читательской аудитории она, прежде всего, автор иронических детективов

Но кроме того, что она лауреат литературных премий, Дарья Донцова еще и стройная женщина, которая модно одевается и заразительно смеется.

Несколько лет, пока ей необходимо было принимать гормоны, писательница сидела на строгой диете, чтобы не располнеть. Разумеется, никто ее не заставлял, но если хочешь быть красивой, нужно прилагать немалые усилия! При этом Донцова и готовит вкусно, и умудряется сохранять молодость.

Дарья Донцова родилась 7 июня 1952 года в Москве, в семье советского писателя Аркадия Николаевича Васильева.

Свою дорогу к писательству она нашла далеко не сразу. Правда, уже в юности Агриппина (это настоящее имя Донцовой) связала судьбу с журналистикой, окончила по этому профилю МГУ имени М. В. Ломоносова. Потом работала два года в Сирии в советском консульстве – переводчиком с французского языка. После возвращения в Москву будущая знаменитость трудилась в отделе информации газеты «Вечерняя Москва», затем – в ежемесячном журнале «Отчизна».

Ее личная жизнь складывалась непросто, как и у многих героинь ее романов. Писательница трижды была замужем. Третий раз она вышла замуж в 1983 году за Александра Донцова, психолога, доктора наук, профессора, декана факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

У Дарьи Донцовой двое детей: Аркадий от первого брака и Мария от третьего.

«Пиши, всё равно делать нечего!»

В конце 1998 года Донцовой был поставлен страшный диагноз – «рак груди 4-й степени». Болезнь обрушилась на эту хрупкую с виду женщину, как гром среди ясного неба. Кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Агриппине Донцовой тогда было 44 года. Врачи с самого начала не сказали ей ничего приятного – опухоль большая, запущенная, предстоит серия операций и длительное лечение. При этом посоветовали не терять оптимизма.

Агриппина просто рухнула в депрессию. Ее отчаяние и страх невозможно описать – не было таких слов даже у нее, журналистки с 20-летним стажем.

Да и сейчас известная писательница, автор детективных романов, трижды лауреат премии «Писатель года», с трудом подбирает подходящие слова для того периода жизни. Она думала: рак – это страдания, смерть, осиротевшие дети. Ее дочке было тогда всего десять, сыну чуть больше двадцати. А еще муж, мама, свекровь, кошки, собаки. Как же все они без нее? И Агриппина сложила тонкие пальчики в решительный кукиш: «Я выживу, буду жить долго и счастливо, еще и внуков нянчить!»

После курса лучевой терапии ей предстояли четыре тяжелые операции. Мучительные полгода в больнице среди запаха лекарств и хлорки, непрерывных уколов и перевязок, среди разговоров о болезни и скорой смерти.

И вот, в такой мрачной обстановке, к ней в палату пришли незваные гости – герои будущих книг. Именно они отгородили ее от тоскливой больничной реальности, смеялись и плакали, совершали глупые поступки и давали мудрые советы. Это был другой мир, новая жизнь, в которую взрослая женщина окунулась с головой, как ребенок в увлекательную игру. Муж Александр Иванович принес пачку бумаги и ручку: «Ты всегда жаловалась, что нет времени писать! Вот и пиши, все равно делать нечего!»

Агриппина стала переносить на бумагу придуманную реальность. Впрочем, это была уже не Агриппина, хотя псевдоним «Дарья» ей предложили позже.

Именно в больнице Дарья Донцова написала четыре романа, и первый из них принесла в издательство в разгар курса химиотерапии. Тогда она была не в лучшей форме – болели послеоперационные швы, от препаратов тошнило, выпадали волосы. Но писательница поняла: рак боится отважных людей, смеха и работы. Днем она давала уроки немецкого, а по ночам писала свои детективы и остановиться уже не могла. Получив от издателей новое имя, увидела в этом знак судьбы – она превратилась в другого человека, с другой судьбой.

Главные герои ее книг часто имеют явное сходство с автором. Они не унывают даже в самых сложных ситуациях, умеют радоваться жизни и любят пошутить. Одно из любимейших увлечений Дарьи Донцовой – домашние животные. Неслучайно многие ее героини получают по сюжету кошек и собак.

Сегодня писательница выступает в роли телеведущей, а также отвечает на вопросы слушателей в прямом эфире в своей авторской программе «Таблетка от депрессии» на радио «КП».

Уход за собой... и окружающими!

Ее ванная комната похожа на небольшой косметический магазин. Но Донцова признаётся, что просто ничего не может с собой поделать – если видит на прилавке новое косметическое средство, тут же его покупает. И это притом, что чаще всего у нее возникает на него аллергия, и впоследствии она всё равно не пользуется этим кремом, щедро одаривая близких и друзей. Для Донцовой это разновидность отдыха – заехать после трудового дня в магазин и начать скупать баночки косметических средств.

Писательница очень любит ухаживать за собой и, не стесняясь, говорит о том, что использует ботокс, рестилайн и другие уколы красоты. Она считает, что в этом нет ничего стыдного и страшного, просто такие процедуры нужно делать в надежном месте у проверенного специалиста.

В вопросах декоративной косметики писательница считает себя настоящим асом, а уж о том, что касается «банной линии», то есть средств для ванны и ухода за телом, она способна прочесть целую лекцию.

К парфюму Донцова тоже неровно дышит. Настолько, что покупает парфюмерию не только себе и мужу, но и всем своим служащим – помощницам по хозяйству, водителям. Такое положение дел писательница объясняет тем, что она просто с повышенным пристрастием относится к запахам: если кто-то из шоферов надушится чем-то ужасным, то с ней может случиться припадок.

В общем, она исключительно положительно влияет не только на своих читателей, но и на тех, кто ее окружает, прививая им вкус и желание ухаживать за собой. «Как одна из моих служащих выглядела при первой встрече? – вспоминает Донцова. – Блондинка цвета майонеза, красно-фиолетовые губы, синие-синие глаза. А сейчас она – красавица, хоть на обложку… Стала отлично разбираться в косметике. Кстати, поверьте мне, и недорогая косметика может быть очень хорошего качества. Надо просто не лениться и искать».

Донцова убеждена, что ухаживать за собой нужно постоянно. «Если вы не желаете заботиться о своей красоте, а сутками напролет лежите на диване и уплетаете шоколадные конфеты, то не удивляйтесь, что в один прекрасный день ваш муж уйдет к другой…, – говорит писательница. – Красота требует огромной работы, но другого выхода у нас, девушек, нет!»

Секреты красоты от Дарьи Донцовой

* Макияж накладывать на базу или увлажняющий крем. Особенно в элегантном возрасте, иначе весь грим забьется в мелкие морщины, и это будет смотреться отвратительно.

* Чтобы кожа была в порядке, не стоит выходить на улицу без тонального крема, который непременно должен быть с солнцезащитным фильтром. Цвет тонального крема надо подбирать не под цвет лица, а под цвет шеи.

* В юном возрасте можно наносить сколько угодно теней для век. В более зрелом лучше нанести тени на неподвижную часть под бровью.

* Синяки под глазами никого не красят. Как с ними бороться? Можно взять корректор. Но лучше никогда не пудрить под глазами – вблизи это выглядит ужасно.

* Если нет денег на дорогой крем, не стоит унывать. Всегда можно поискать более дешевый и внимательно прочитать этикетку – может, там есть все, что нужно?

* Имеет смысл завести маленькую лопаточку, чтобы черпать крем. Это и элегантно, и гигиенично.

* Лучше не покупать крем в крупных баночках. Это мнимая экономия. Во-первых, он может испортиться, во-вторых – надоесть.

* Маникюр, педикюр, эпиляция – такие же обязательные гигиенические процедуры, как чистка зубов.

Фото с сайта dontsova.ru