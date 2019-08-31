Эталон женственности Екатерина Стриженова

Она выглядит по-прежнему юной и очаровывает любого, едва появляясь на телеэкране

С годами эта актриса лишь хорошеет и приобретает неповторимый шик, который не купить даже в лучшем салоне красоты. Неотразимая и востребованная, прекрасная мать и жена, своим примером она демонстрирует тот факт, что счастье в семье и успех в карьере – вещи отнюдь не взаимоисключающие.

Екатерина Стриженова, в девичестве Токмань, осталась без отца, когда ей было лишь семь лет. Мама будущей телезвезды больше замуж не вышла и посвятила себя воспитанию любимых дочек – Кати и Вики.

Неудивительно, что девочки всегда чувствовали себя окруженными заботой. Стриженова рассказывает, что если ей надо было выступать на каком-нибудь празднике, то мама ночей не спала, шила дочке новое платье. И будущая актриса всегда ощущала себя самой красивой в одежде, сшитой мамиными руками.

Творческие наклонности у Екатерины проявились еще в детстве. В шесть лет девочка уже танцевала в хореографическом ансамбле «Калинка». Здесь-то она и привыкла к самодисциплине. Так, актриса на всю жизнь запомнила, как после летнего перерыва от гастролей педагог выстраивала всех в ряд и публично отчитывала: кто и сколько лишних килограммов набрал. С тех пор Екатерина и привыкла не давать себе поблажек и строго следить за собой.

Судьбоносная встреча

Она открыла для себя телевидение уже в пять лет, именно тогда начав сниматься в детских программах. А в шестнадцать состоялся ее дебют как киноактрисы. Девушка сыграла школьницу Таню Корнилову в мелодраме «Лидер» Бориса Дурова. А вот роль одноклассника Олега Хохлова досталась молодому актеру Александру Стриженову. Съемки настолько сблизили молодых людей, что через год они поженились. Еще через год у молодых супругов появилась дочка Анастасия.

Высшее образование Стриженова получала в Московском институте культуры. Там она окончила режиссерский факультет, при этом регулярно снималась в кино. Героини Стриженовой редко оставляли зрителей равнодушными. Но настоящий успех пришел к актрисе в 1997 году, после роли Жанны де Бриссак в экранизации романа Дюма «Графиня де Монсоро».

Семья Стриженовых родила второго ребенка на рубеже веков. Сама Екатерина вспоминает, что они с мужем хотели «сотворить ровесника века». Мечтали о мальчике, а родилась девочка. Правда, чету этот факт ничуть не огорчил. Назвали малышку в честь папы Александрой. Кстати, отец присутствовал при рождении своего второго ребенка и держался очень мужественно. Сейчас Екатерина вспоминает, что во время родов медсестры боялись, что отец, как и многие мужчины в аналогичной ситуации, упадет в обморок. Однако Стриженов спокойно выдержал наблюдение родового процесса и сразу взял малышку на руки. А новорожденная, услышав папин голос, перестала капризничать.

В 2005 году Стриженовы сошлись впервые на съемочной площадке как режиссер и актриса. В комедии супруга «От 180 и выше» Екатерина сыграла роль дамы из высшего общества. Кстати, говорит Екатерина, если кто-то считает, что у супруга-режиссера работать легко, то весьма заблуждается. К Кате Александр относился на съемках очень строго, придирался больше, чем к другим актерам. Все потому, объясняет Екатерина, что режиссер хотел, чтобы супруга выглядела отлично не только в его глазах, но и глазах окружающих. Поэтому нервничал и сам.

Конечно, не всё в их совместной жизни было гладко. Бывали и кризисы. «На десятом году совместной жизни мы расстались, – рассказала звезда. – Правда, только на два месяца. Потом поняли, что не можем друг без друга жить».

Екатерина Стриженова

Телекамера не прощает лишних килограммов!

Екатерина Стриженова крайне придирчиво относится к своему весу. По последним данным, весы красавицы демонстрируют завидные для многих 53 килограмма при росте в 168 сантиметров. «После шести я вообще отказалась от еды, – призналась звезда, – ведь телекамера не прощает даже двух лишних килограммов! А очень хочется быть для зрителя привлекательной!»

Не надо думать, что это далось актрисе легко. Ничто человеческое ей не чуждо – после родов (кстати, вторую беременность коллеги считали карьерным самоубийством, и ошиблись), Екатерина поправилась. Ей пришлось всерьез бороться за возвращение прежней стройности. Взяв себя в руки, она семь месяцев соблюдала очень строгую диету. Это было, по словам актрисы, крайне тяжело, ведь существовали ограничения на некоторые продукты и на время их приема. Кроме этого, еженедельно необходимо было устраивать разгрузочный день на одной воде. И это притом, что диета проходила параллельно с физическими нагрузками и шейпингом!

Из этого опыта Екатерина сделала вывод: нельзя просто некоторое время сидеть на диете, а потом возвращаться к прежнему образу жизни. Чтобы оставаться стройной, нужно кардинально менять отношение к рациону питания, к физической активности, и эти перемены должны стать повседневной жизнью.

Несмотря на любовь к диетам, телеведущая призналась, что были в ее жизни и очень неправильные диеты, когда она буквально морила себя голодом: «Год назад мы с мужем худели «на воде». Я продержалась неделю: у меня стала кружиться голова, перед глазами летали «мухи», стала раздражительной, вялой. А Саша пил одну воду аж 40 дней! Когда мы приходили в гости, мне говорили, мол, как Саша хорошо выглядит – так похудел, а потом смотрели на мой изможденный вид и осторожно интересовались: «У вас все порядке?» Но теперь с такими диетами покончено!»

Травяной лед, баня, элитный парфюм...

Актриса советует любые физические нагрузки выполнять под руководством опытного тренера – это экономит время и подстраховывает здоровье. Для самостоятельных тренировок в любой свободный момент можно использовать скиппинг(дословно с английского — «прыгание»), скакалку телеведущая всегда берет с собой.

Даже достигнув нужной формы, Стриженова не прекратила заниматься спортом. Чтобы талия оставалась тонкой, она в течение 15 минут каждый день крутит обруч. А чтобы выглядеть свежо, Екатерина всегда старается высыпаться и пользуется травяным льдом, который изготавливает сама по особому рецепту. В него входят отвары ромашки, петрушки, календулы и укропа. Она не курит, регулярно посещает бассейн и уроки танцев. Еще одним секретом Стриженовой является регулярное посещение бани и полный отказ от плюшек и тортиков. К тому же артистка никуда не выходит без шлейфа дорогих духов – если забывает перед выходом из дома нанести любимый аромат, весь день чувствует себя не в своей тарелке.

Екатерина Стриженова

Уход и пластическая хирургия

Что и говорить, выглядит Екатерина необычайно молодо в свои годы – на ее лице ни морщинки, а с таким декольте, как у нее, можно, не стыдясь, выйти и на красную голливудскую дорожку.

Как оказалось, над внешностью звезды поработали лучшие пластические хирурги. Во всяком случае, в хит-парадах звезд, сделавших пластику, таблоиды регулярно помещали ее фото. В своих комментариях к ним специалисты соглашались с тем, что теледива прошла через пластику. Но добавляли, что в случае Екатерины работа хирургов проводилась по высшему классу. Екатерина подкорректировала и увеличила грудь, а также сделала блефаропластику – подтяжку нижних век. С ее помощью избавляются от морщин, «мешков» и темных кругов в области глаз, некрасивых складок в зоне нижнего века. Безупречно гладкий лоб, приподнятые брови и отсутствие носогубных складок у Стриженовой также могут быть результатом использования ботокса, да и у губы становятся все более пухлыми.

Но разумеется, красота ведущей – это не только пластика, а скорее результат трепетного ежедневного ухода. К выбору косметики актриса подходит очень вдумчиво, к чему приучает и дочерей: чтобы кожа была красивой, необходимо непременное изучение состава крема, смена средств по уходу за кожей в зависимости от времени года. Зимой более жирные кремы, летом – легкие по структуре. Строго обязательным звезда считает соблюдение следующего правила: всю декоративную косметику нужно снять с лица перед сном.

Волосам своим актриса уделяет не меньше внимания, чем коже. Шампуни для придания волосам блеска и объема – ее любимые. А вот маски для волос и восстанавливающие процедуры она любит делать, находясь в отпуске, чтобы ничто не мешало расслабиться и получить удовольствие от ухода за собой.

Салоны красоты актриса отнюдь не игнорирует, стараясь непременно обращаться к профессионалам после длительных гастролей: лимфодренаж, глубокое очищение кожи, массаж лица, маски, парафиновые ванночки для рук, порой – посещение солярия. Обертывания и мезотерапия – эти салонные услуги телеведущая также находит просто незаменимыми.

Екатерина И Александр Стриженовы с дочерью

Романтическая классика образа

«Мне не нравится выражение «одежда на каждый день». Женщина, выбирая покупку, должна руководствоваться тем, что у нее каждый день особый», – считает Стриженова. Свой стиль она обозначает так: романтическая классика. Например, обычно это деловой брючный костюм с шифоновой блузой, украшенной бантом или кружевом, либо свободные брюки и прозрачная накидка из органзы. Для отдыха – женственные платья-макси, для дома – спортивные брючки, милые футболки.

Свой гардероб Стриженова пополняет нарядами от старшей сестры – известного дизайнера Виктории Адреяновой. Как правило, это европейские костюмы из дорогой ткани, женственные комплекты со сложными деталями, а также пальто. На важных светских мероприятиях Екатерина неизменно появляется в костюмах от своей сестры, так что теледиву можно смело назвать «лицом» модного дома Адреяновой.

Бывают и неудачи. Например, однажды на съемки новогодней программы звезда надела серое платье из переливающейся ткани со странными кружевными вставками на рукаве и в районе живота и с неоднозначным бантом чуть ниже талии. Стилисты раскритиковали этот образ, который получился слишком громоздким, несмотря на то, у Екатерины великолепные внешние данные. Говорят, ведущая и сама не всегда остается довольна тем, что ей предлагает надеть сестра-модельер. Но родственные чувства побеждают, и Стриженова иногда надевает нелепые наряды, которые ей совсем не подходят.

Среди любимых вещей Екатерины от других дизайнеров – черно-красное платье Yves Saint Laurent, шелковые блузки Armani, плащ Thierry Mugler с острыми углами. Ее женские слабости – это изысканное белье и красивые купальники, украшения с драгоценными камнями, цветная обувь на высоких каблуках и солнечные очки.

Цитата: «Мир спасет не красота, а здоровье».

Фото с сайта kino-teatr.ru

