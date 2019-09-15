Наталья Водянова: «Судьба каждому человеку дает шансы!»

Ее называют нижегородской Золушкой – биография модели и правда напоминает сказку

Многие до сих пор не понимают: головокружительная карьера Водяновой как супермодели – это случайный каприз судьбы или результат ее собственных усилий? Видимо, сработала и то, и другое, плюс удача.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде 28 февраля 1982 года. Ее семья жила подобно многим русским семьям – практически за чертой бедности. Каждый день шла бесконечная борьба за выживание. Мама воспитывала будущую селебрити и ее сестер, Оксану и Кристину, одна из которых была инвалидом детства. Чтобы как-то сводить концы с концами, Наталья с детства пошла работать – помогала маме продавать фрукты на рынке. Ей приходилось переносить тяжёлые ящики и ухаживать за больной сестрой.

В школе Наташа училась плохо, но не потому, что не было способностей, – ей просто было некогда. Позже она вспоминала: «У меня была не мечта, а желание. Одно огромнейшее желание. Я хотела, чтобы прекратилась наконец эта невыносимая борьба за существование. Эти каждодневные мысли о том, как и на что прожить следующий день. Что поесть, надеть, где взять деньги на автобус».

«Терять было нечего»

Всё изменилось в 15 лет, когда Наталья по совету приятеля стала работать в модельном агентстве. О серьёзной карьере модели она и не помышляла, на значимые мероприятия её приглашали редко. Ничего не предвещало, что агентство станет для девушки первой ступенькой лестницы к успеху.

Но однажды парижское агентство «Viva» организовало кастинг, московский фотограф Алексей Васильев заметил Наташу, и ею заинтересовались. Поступило предложение работать в Европе.

Она ни минуты не сомневалась, подписывая контракт. «Я взяла свой билет, - вспоминает она, - и нисколько не боялась будущего. Мне просто было нечего терять. Я была в таком положении, что хуже уже ничего не могло быть, поэтому я ждала только лучшего».

Поначалу всё складывалось непросто: агентству «Viva» она не подошла, а в другом ей не понравилось. Первый год был трудным, она зарабатывала 100 долларов в неделю. Приходилось ездить из конца в конец города, но она упорно появлялась на каждом кастинге. В конце 2000-го Водянова снялась в двух фотосессиях. Одна вышла в журнале «The Face», где фотографом был известный Феликс Ламмерс. Затем появилась еще одна серия, под заголовком «Лолита-2001». Образ соблазнительной девушки стал визитной карточкой Водяновой. С тех пор волна предложений шла лишь по нарастающей. Наташа участвовала в неделях моды в Милане, Париже и Лондоне. Она стала настоящей звездой, жизнь превратилась в сказку.

Многие считают, что ей просто повезло. Да она и сама не очень с этим спорит: «Судьба действительно каждому человеку дает шансы. Шансы серьезно измениться. Примерно раз в пять лет, я думаю. Но не все умеют их распознавать».

Наталья Водянова. Фото из фан-сообщества «ВКонтакте»

Выйти замуж за принца

История Золушки, конечно, была бы неполной без принца. На парижской вечеринке Наталья познакомилась с коллекционером картин Джастином Портманом. 33-летний английский аристократ и не подозревал, что встретит на приеме будущую супругу. Вот как Наталья вспоминает о встрече: «Джастин заигрывал с моей подругой на другом конце стола, а когда он подошел ко мне, то я довольно грубо ему ответила. На самом деле я была пьяна, впрочем, он тоже, так что два часа мы просто орали друг на друга. Собравшиеся смеялись. Друзья подшучивали над Джастином, якобы, он нашел, наконец, себе жену».

На следующий день Джастин позвонил Наталье и пригласил на свидание. Они стали встречаться. Вскоре Наташа поехала на фотосессию в Африку, а вернулась уже в интересном положении.

Джастин в момент появления первенца на свет был рядом с Натальей, их сын Лукас родился в Лондоне. А через шесть недель после родов Водянова вернулась на подиум. Материнство не сказалось на внешности супермодели, она вновь стала выглядеть как подросток.

Свадьбу сыграли уже после рождения Лукаса. Пара признается, что официально зарегистрировали отношения, чтобы сын стал наследником Портманов. Вскоре в этом браке появилось еще двое детей – дочка Нева и сын Виктор.

Наталья Водянова с Джастином Портманом и детьми. Фото с сатйа topcelebs.ru

Мужчины и деньги

Брак с лордом Портманом сначала был для Натальи не таким уж коммерчески невыгодным предприятием. Вместе с мужем модель получила поместье в Западном Суссексе, особняки в Лондоне и Уругвае и огромный пентхаус в центре Нью-Йорка. Правда, вскоре Водянова и сама смогла позволить себе всё, что душа пожелает. В 2003 году она вошла в число 300 самых богатых людей Великобритании с доходом 3,6 миллионов фунтов стерлингов.

Сразу после рождения первенца Портман махнул рукой на карьеру и стал «мистером Натальей», как его называли в светской тусовке. По признанию Водяновой, на протяжении веков никому из Портманов не приходило в голову зарабатывать деньги своим трудом, так что в роду она оказалась первым работающим членом семьи. Джастин все чаще стал оставаться дома. Поговаривали, что баронет увлекается азартными играми и алкоголем, и благополучие семьи держится лишь на заработках Натальи.

Вскоре пара объявила о разводе, а Наталья встретила французского миллиардера Антуана Арно. С новым мужчиной Водянова, наконец, может перестать считать свои деньги, и начать тратить чужие.

Наталья Водянова. Фото из фан-сообщества «ВКонтакте»

Счастья много не бывает

Совсем недавно в сети появилась новость, что Наталья Водянова снова беременна. Общественность узнала об этом от ее мамы, которая проговорилась журналистам – рассказала о токсикозе дочки, который она «заедает» солеными огурцами.

Чуть позже модель и сама прокомментировала свое интересное положение, опубликовав в сети пост: «Мы ожидаем прибавления в мае следующего года, и все родные в предвкушении».

Будущий папа Антуан Арно тоже не скрыл эмоций: «Мы так сильно хотели подарить братика или сестренку троим чудесным детям Натальи, и вот наше желание исполняется! В следующем году у нас родится ребенок!!! Четвертый для Натальи, но первый для меня…»

Наталья Водянова. Фото из фан-сообщества «ВКонтакте»

Мир её неповторимой красоты

Ее хрупкость – результат самодисциплины и ежедневной работы над собой. Например, с утра модель пьет горячую воду с лимоном – такая вода плавно пробуждает тело. Дальше Наталья выпивает много воды и через пару часов – чашку натурального кофе.

Когда-то модель любила йогу, потом перешла на утреннюю зарядку. Кстати, она всем советует просто прислушиваться к потребностям тела: если йога нужна, значит стоит ей заниматься, а нет – занимайтесь ходьбой или плаванием.

В повседневной жизни звезда предпочитает естественность. Она не любит, когда на лице много косметики. От природы ей досталась кожа фарфорового оттенка, позволяющая создавать необычные образы. Однако Водянова просто наносит тончайший слой тонального крема. Румянами модель пользуется редко, глаза не акцентирует, дымчатый макияж ей делают гримеры только для съемок.

Водянова использует коричневую подводку, тушь и бежевые тени. В макияже доминирующую роль отдает губам, окрашивая их в ярко-красный оттенок. Сохранить стройность ей помогает генетика, но львиная доля заслуг в этом самой модели. Она строго следит за здоровьем и постоянно делает физические упражнения. Главное место в ее жизни занимает бег. Также она всем советует следить за обменом веществ – надо правильно выстраивать рацион и есть тогда, когда ты и правда голоден.

А вообще Водянова считает, что внешность любой женщины – это целый мир. И каждая женщина сама знает, что нужно, чтобы всегда быть красивой.

Наталья Водянова для сентябрьского номера английского журнала Harper's Bazaar.

Фото с с сайта woman.ru

Женственность и нежность образа

Главные черты ее образа – женственность и нежность, детская хрупкость и зрелая сексуальность. Даже те, кто ее недолюбливают, считая ее лицо простоватым, а ее саму – дутым эталоном красоты, признают, что стиль Водяновой безупречен. Сама же она всегда считала и считает идеалом стиль Марлен Дитрих – образ топ-модели пятидесятых годов является ее любимым. Она выбирает струящиеся платья, юбки до середины икры и высокие каблуки.

Наталья умело подчеркивает свою сексуальность смелым декольте и широким поясом на талии. Для повседневной носки модель выбирает комфортные вещи – обычно это джинсы, кожаная куртка, простая футболка.

Она не носит слишком вычурных украшений, но признается, что есть у нее одна слабость – бриллианты. И все-таки перегруженность образа яркими деталями – это не про нее. Как правило, она выбирает какое-то одно украшение-браслет либо часы.