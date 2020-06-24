Трудоголик Даниил Страхов

Многие помнят его по роли барона Корфа в сериале «Бедная Настя»

«Всегда говори всегда», «Женская логика-2», «Дети Арбата», «Талисман любви», «Исаев» – весьма неполный список сериалов, где ему доводилось играть. А между тем Страхов – актер отнюдь не только сериальный и довольно многогранный. Так, в театре ему доводилось играть и Чикатило, и Калигулу, и Дориана Грея.

Даниил Страхов появился на свет 2 марта 1976 года в Москве. Он родился в семье, не имеющей отношения к кино. Его мама – психотерапевт, отец – филолог. Редким именем актер был наречен не случайно. Его отец в 1976 году занимался научными трудами, связанными с судьбой князя Даниила Галицкого. Вот и сына назвал в княжескую честь.

О детстве Даниил вспоминает: «Школьником я был так себе… Хорошо учился до седьмого класса. Дальше дело это мне резко надоело, появились новые увлечения, и я попросту... бросил учиться».

Родители не оказывали давления на сына, и Даниил мог выбирать то, что ему было интересно. Это сегодня Страхов часто повторяет, что если бы чуть больше знал об актерской профессии, вряд ли стал бы артистом. А тогда вопрос «Куда пойти учиться?» для него даже не стоял. Он сразу выбрал театр.

Окончив школу, Даниил поступил в школу-студию МХАТ, потом перевелся в Щукинское училище. Будучи студентом, дебютировал в кино, после училища был принят в труппу театра имени Гоголя. Первая же роль – князь Аблеухов в спектакле «Петербург» – принесла ему приз фестиваля «Московские дебюты».

Звездный барон Корф

В кино Даниил Страхов сначала играл небольшие роли, причем это были различные неудачники или злодеи. За три года он снялся почти в десяти сериалах и фильмах. Затем наступил «звездный час» актера – благородный барон Корф из сериала «Бедная Настя» сразил женские сердца страны.

Надо сказать, что Страхов всегда тщательно подходит к выбору роли. Сомневался он и перед съемками «Бедной Насти» – уж очень не хотелось угодить в мыло по типу американской «Санта-Барбары». Но продюсеры уверяли, что это будет качественный исторический сериал, Страхов решился. И не прогадал.

Режим съемок был очень жесткий. Актеры практически жили на съемочной площадке: заканчивали в три ночи, а в восемь утра – новая смена. О своем персонаже Страхов говорит так: «Бедная Настя» – первый фильм, где мой типаж соответствует типажу моего персонажа, и я очень благодарен сериалу за это. Все роли, которые мне предлагали до него, были сугубо эпизодические и сугубо отрицательные. А в роли Корфа я постарался вывести его из отрицательного в положительный персонаж к концу, ломая характер этого героя».

Даниил Страхов

«Путь к свободе»

После выхода «Бедной Насти» на экраны Страхов был объявлен очередным секс-символом отечественного кино. Однако сам Даниил всячески открещивается от этой славы. За его «голливудской» внешностью скрывается серьезный актер, который не хочет повторяться. Ежедневная работа и поиски себя – вот то, без чего Страхов себя не мыслит, ведь он, по его собственному признанию, трудоголик.

К счастью, его «каторжный» труд во время съемок «Бедной Насти» принес свои плоды. Талантливого артиста заметили режиссеры, и фильмографию Страхова пополнили «Грозовые ворота», «Перегон», «Жаркий ноябрь» и множество других фильмов. А в сериале «Исаев» артисту и вовсе доверили роль культового в России персонажа – молодого Штирлица.

Эта роль обрекла Страхова на сравнения с Вячеславом Тихоновым, однако сам актер старается относиться к таким сравнениям проще. Ему важнее хорошо сделать свою работу. «Для меня моя профессия – путь к свободе. Я получаю от своей работы какое-то немыслимое удовольствие», – признается он.

Даниил Страхов

Однолюб и романтик

Яркий брюнет с синими глазами, обладатель внешности рокового красавца и идеального отрицательного героя, одним взглядом Даниил, кажется, способен свести с ума всех девушек по обе стороны экрана. Однако уже много лет он дарит любовь одной единственной женщине – своей жене Марии Леоновой.

О личной жизни до знакомства с ней актер старается не рассказывать, хотя за него все уже рассказали разговорчивые преподаватели и сокурсники. Говорят, в юности Даниил был пьяницей и бунтарем. В те годы его больше интересовали мимолетные романы, ведь пожаловаться на недостаток внимания симпатичный парень уж точно не мог.

Осознавать свою привлекательность Страхов начал еще в старших классах школы. Тогда же он решил стать актером и сразу поступил в школу-студию МХАТ, а потом перебрался в знаменитую Щуку. Знакомство с однокурсниками для Страхова обернулось личной драмой – он с первого взгляда влюбился в Марию Леонову, которая совершенно не обратила на новенького внимания.

«С приходом Дани к нам на курс началось оживление среди девушек, – рассказывала сама Мария. – Я не понимала, с чем связан такой ажиотаж, потому что тогда не считала его красивым… Даня говорит, что у него ко мне была любовь с первого взгляда. А я его вообще не замечала».

В те годы у Даниила было множество мимолетных связей, которым он никогда не придавал особого значения. Возможно, что все эти похождения и сплетни, которые распространялись вокруг Страхова, и повлияли на амурные дела Даниила c Марией – за все время учебы ему так и не удалось завоевать ее сердце. И даже серебряные серьги, на которые Страхову пришлось копить, подрабатывая официантом, не произвели никакого эффекта.

Но судьба дала ему второй шанс в 1997 году, когда оба оказались в одном театре. В первые месяцы совместной работы пара словно не замечала друг друга, но однажды во время репетиции что-то изменилось, и Леонова обратила внимание на бывшего сокурсника. На этот раз Даниилу не пришлось лезть из кожи вон, чтобы покорить девушку своей мечты. Вскоре влюбленные уже поселились вместе в коммуналке в Перово, где прожили пять лет и сыграли свадьбу. Расписывались они на бегу, в кроссовках, немало удивив сотрудниц Загса.

В отличие от множества коллег Даниил никогда не смешивает работу и личную жизнь. Он старается не появляться в кино и на сцене вместе с супругой и редко берет ее в деловые поездки. В семье обычное разделение обязанностей: на Марии бытовые хлопоты, а Даниил занят работой, добыванием денег.

«Даня полностью доверяет моему вкусу. Я занимаюсь его гардеробом. Когда мы встретились, классический костюм был его повседневной одеждой. Я много времени потратила на то, чтобы заставить его ходить в кроссовках, джинсах, спортивных куртках. И сейчас он с удовольствием носит те вещи, которые я ему покупаю», – призналась как-то актриса.

Наверное, единственной проблемой в семье стало отсутствие ребенка. Но в этом вопросе можно полагаться лишь на Бога, поэтому вопрос о детях супруги старательно обходят и ищут счастье в отношениях на двоих.

Даниил Страхов

Небрежная элегантность

Долгое время Страхова как актера эксплуатировали в узком амплуа – либо злодей, либо герой-любовник. И стиль Даниил старался выдержать соответствующий – элегантные костюмы, полурасстегнутая рубашка, темные и сдержанные цвета. Единственное, что менялось в образе это прическа: либо длинные волосы, иногда собранные в хвостик, либо короткая взлохмаченная стрижка.

В повседневной жизни актер предпочитает более свободный стиль. Он питает большое пристрастие к толстым вязаным свитерам и водолазкам, которые иногда сочетает с костюмом, рубашками навыпуск, джинсами и толстовками. На светских мероприятиях он неотразим в классических костюмах, но, даже появляясь на публике в более «домашнем» образе, смотрится элегантно.

Актер постоянно занят на съемках и в театре, поэтому отдыхать ему практически некогда. «Тотально свободного времени у меня нет, – признается Страхов. – Конечно, мне хочется иногда закрыться на месяц и никого не видеть. Но, во-первых, у меня нет этого месяца, а, во-вторых, где-то через недельку я прихожу в себя – и опять хочется работать».

У него есть хобби – охота, причем Даниил не считает ее каким-то зверством, скорее, честным поединком. «В природе это соревнование, ты как бы выходишь на тропу войны, ощущая себя хищником», – говорит актер. Кроме активного отдыха, Страхов изредка может позволить себе и пассивный – просто поваляться на диване и посмотреть телевизор.

Фото с сайта kino-teatr.ru

