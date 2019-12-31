12 способов отметить Новый Год

Как придумать что-нибудь новенькое, внести свежесть в привычный праздничный ритуал

Как отмечают самый популярный праздник календаря, знают даже дети. Ёлка, игрушки, гирлянды, телевизор, накрытый стол с неизменным оливье и винегретом, шампанское в полночь и посиделки с семьёй до утра. А что может стать альтернативой?

Новый год – самый любимый, общенародный праздник в России. Его празднуют все – верующие и атеисты, богатые и бедные, молодые и старые, столичные жители и провинциалы, празднуют дружно, щедро, ощущая небывалое единение. В Новый год ждут чудес и подарков, готовят сюрпризы, соревнуются в изобретательности, выискивая все новые способы отметить праздник так, чтобы потом весь год вспоминать о нём. И для этого вовсе не обязательно перепутать город, улицу и дом, хлебнув лишку с друзьями в бане. Проявите фантазию, забудьте об оливье и голубом экране, попробуйте встретить праздник по-новому. Например…

В поезде

Один из самых экзотичных и при этом легкодоступных способов интересно встретить Новый год – купить билеты на поезд дальнего следования, отходящий 31 декабря, так, чтобы услышать куранты уже в пути. Вам гарантирована веселая компания, праздничная атмосфера, яркие эмоции и незабываемые впечатления. Разговор с попутчиками поможет избавиться от прошлогодних переживаний и сожалений, новые знакомства заставят забыть о старых расставаниях.

На курорте

Никогда не пробовали отмечать Новый год вблизи египетских пирамид, турецких минаретов или испанских морей? Попробуйте хотя бы раз. Да, усилия гостиничных аниматоров вряд ли сравнимы с выступлением шоу «Лицедеи» или красоток из мюзик-холла. Но отдых «все включено» с возможностью дней на десять забыть о работе, хлопотах, проблемах и кредитах – бесценный подарок. А новенькому золотистому загару будут завидовать все сослуживцы. Если же по каким-то причинам отдых в Турции вам не подходит – остается Крым и российское побережье Черного моря. Зимой южные курорты бывшего СССР обретают особое, печальное очарование. Если год был тяжелым и хочется с чем-то проститься, езжайте в Ялту и вернетесь с обновленной душой.

Без часов

Неожиданный, но довольно интересный способ встретить праздник для одиноких людей и пар, переживающих кризис в отношениях, рекомендуют психологи. Они советуют… выключить телефон, телевизор, Интернет и заблаговременно спрятать все часы в доме! Запастись аксессуарами к празднику – лакомствами, украшениями, диском с хорошими фильмами, романтической музыкой – и наслаждаться до утра вдвоем, забыв о времени. А когда вы проснетесь, окажется, что Новый год уже наступил.

В ресторане

Для домоседов, стабильных семейных пар, усталых домохозяек и одиночек, переживших развод, возможность окунуться в гущу человеческого веселья – прекрасный способ получить праздник, не прикладывая к тому никаких особых усилий. Вас вкусно накормят, обеспечат развлечения, танцы и веселье. Хорошее настроение заразительно – отплясывая вокруг елки с такими же нарядными, беззаботными посетителями вы забудете о ваших проблемах и сложностях, добавите остроты в пресную жизнь. Главное не переборщить с весельем, чтобы поутру не оказалось стыдно!

На севере

Ценителям зимней романтики просто необходимо хотя бы раз съездить в гости к Деду Морозу, Санта-Клаусу или финскому новогоднему гному Йоулупукки. И в Великом Устюге, и в далекой Финляндии, и в Канаде умеют создать неповторимую атмосферу близости настоящих чудес – как будто и вправду можно отправить письмо настоящему Деду Морозу, потанцевать со Снегурочкой и очутиться в сказке. Плюс к тому вам предложат весь спектр праздничных услуг – катания на санях по красивейшим заснеженным дорогам, новогодние пряники и другие лакомства, народные забавы. Праздник выйдет незабываемым!

В кровати

Этот способ подойдет тем, у кого было тяжелое детство и недоставало праздников. Понадобится большая уютная кровать, с красивыми простынями и мягкими подушками, теплые пижамы, нарядная елка, диски с детскими сказками, приглашенный Дед Мороз и целый мешок тех игрушек, которые вам не подарили в свое время. Вызовите Деда Мороза заранее, уточнив заказ – и приготовьтесь дурачиться! Целую ночь играть в куклы, катать паровозики, вволю есть мандарины и шоколад и смотреть новогодние приключения Маши и Вити. Такие «малышовые» праздники избавляют от детских травм и помогают улучшить отношения с собственными родителями.

В костюмах

Вечеринка в стиле «Чикаго», «Властелина Колец», вестернов или русских народных сказок – замечательный способ разнообразить новогоднее веселье. Подготовиться к ней, конечно же, следовало бы заранее – хотя бы за 2-3 недели оповестить приглашенных о необходимости подготовить костюмы и антураж. Вам понадобится стильная музыка, тематическое меню – мясо по-ковбойски, хоббитские кексы и т.д. И придумать 2-3 тематических конкурса, чтобы гости не заскучали. Ёлку тоже можно стилизовать, вырезав украшения из бумаги или оклеив шарики картинками из старых журналов. И вашей фантазии будут завидовать все знакомые!

За игровым столом

В наши дни в тематических магазинах представлен широчайший выбор увлекательных настольных игр. Логические, стратегические, на внимательность, ловкость, смекалку и везение. Можно сделать себе подарок, закупив несколько разных игр или заказать на дом игротеку с инструктором, который доступно разъяснит правила, научит вас и ваших гостей новому развлечению. Главное – за увлекательным занятием не пропустить бой курантов!

Под водой

Любители дайвинга могут встретить Новый год в глубинах Черного, Красного или Средиземного моря – в Крыму, Египте и Испании предлагают столь необычную услугу. Праздничное погружение проходит весело и задорно, а впечатления остаются на всю жизнь. Единственное ограничение – такой способ встретить Новый год показан лишь молодым и абсолютно здоровым людям.

В чужом городе

Это способ одновременно отметить Новый год и выйти из «зоны комфорта», как говорят психологи, отдалиться от повседневных проблем и тяжелых воспоминаний. 31 декабря нужно прийти на вокзал и купить билет в город, в котором ни разу до этого не приходилось бывать – чем дальше, тем лучше. Сев в поезд, отключить телефон и почтовые ящики, забыть о прошлой жизни до возвращения. В городе наверняка найдутся и гостиница и новогодняя программа, вы сможете погулять по незнакомым улицам, поговорить с новыми людьми, отвлечься и посмотреть со стороны на старые проблемы. А принцип «год будет таким, как встретишь» поможет отыскать выход из непростой ситуации.

На лыжах

Горнолыжный курорт зимой – яркое и шикарное место. Сюда съезжаются обеспеченные и при этом энергичные, драйвовые люди, которым претит пассивный отдых. Встречая Новый год в Куршевеле, Карпатах, Альпах или даже на подмосковной базе вы окажетесь в замечательном обществе, и с гарантией не будете скучать. Одинокие люди имеют неплохой шанс в Новый год отыскать подходящую пару, семейные люди – встретить единомышленников, обзавестись новыми друзьями. К тому же слетать с заснеженного склона под бой курантов и огни фейерверков – это так романтично!

Всей семьей

Давно ли вы собирались все вместе – бабушки, дяди, свекры, племянники и золовки, три а то и четыре поколения под одной крышей? Новый год замечательный повод, чтобы собрать всех членов семьи под одной крышей, ощутить принадлежность к роду, полюбоваться разветвленным фамильным древом, позабыть старые обиды и посмеяться над детскими шалостями взрослых людей. Это даст вам уверенность в себе и своих достижениях, поможет войти в новый год с новыми силами, отогревшись у семейного очага.

А самый оригинальный способ, который следует попробовать хотя бы раз в жизни – самому поработать Дедом Морозом или Снегурочкой. Нарядиться в сказочный костюм, обзавестись мешком подарков, запасом шуток, песен и прибауток и отправиться поздравлять соседей! Или на один день поступить на работу в специальное агентство по заказу Дедов Морозов – вам предоставят костюм, спутника и расскажут, что и как делать. Вы наберетесь позитива, насмотритесь улыбок и наслушаетесь благодарностей на год вперед. Дарить людям радость куда приятнее, чем самому получать подарки.

И счастливого вам праздника!