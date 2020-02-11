Победы и поражения Ирины Слуцкой

Ее популярность – результат таланта и ежедневного труда, а не дешевого пиара

Ирина Слуцкая – первая в истории семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию. О ее спортивных достижениях известно практически всем, ведь почти каждый из нас следит за Олимпийскими состязаниями и болеет за нашу сборную. Сегодня Ирина – посол «Сочи 2014», успешная телеведущая и просто очень красивая и обаятельная женщина.

Ирина родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Она пришла в фигурное катание в четыре года, а с шести лет ее тренером стала Жанна Громова.

Под ее руководством Слуцкая начала стремительно прогрессировать. В семнадцать она выиграла свой первый значительный титул – чемпионат Европы. Ирина оказалась первой россиянкой, которая завоевала звание чемпионки Европы.

Проверки на прочность и смена амплуа

Ирина – настоящая рекордсменка. Во-первых, она стала первой фигуристой в одиночном катании, которая исполнила сложнейший каскад прыжков в три оборота. Во-вторых, Слуцкая – одна из четырех спортсменок за всю мировую историю фигурного катания, получивших максимальную оценку за технику. Список ее регалий можно продолжать до бесконечности. И даже несмотря на неудачи, которые тоже бывали, зрители полюбили ее за обаяние и заряд оптимизма.

А ведь в ее жизни случались нешуточные проверки на прочность. Было всё – и явная несправедливость судей на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, и болезнь сосудов, из-за которой врачи запрещали ей выходить на лед. Биография Слуцкой читается как увлекательный роман, повествующий о силе человеческого духа. Неудачи на льду никогда не были для нее поводом, чтобы опускать руки.

Ирина Слуцкая на чемпионате мира 2004 года в Дортмунде. Фото с сайта wikimedia.org

Она снова и снова участвовала в соревнованиях. На Олимпиаде в Турине Слуцкая не смогла завоевать золотую медаль – она допустила серьезную ошибку, упав на лед после тройного риттбергера, и в итоге получила бронзу. В итоге Ирина решила отдохнуть от фигурного катания и сменить амплуа. Она прошла курсы телеведущих в Останкино и стала ведущей одного из самых рейтинговых проектов – «Звезды на льду». Вскоре Слуцкая сделала заявление об уходе из профессионального спорта, а в 2007-м году родила сына Артёма.

Но и после ухода из спорта и рождения ребенка Ирина не исчезла с экранов – с актером Маратом Башаровым она стала телеведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале. А в 2008 году оказалась в том же проекте уже в качестве участницы, составив пару хореографу Гедеминасу Таранде.

Она попробовала себя и в качестве актрисы – и в театральных спектаклях, и в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Трое и снежинка». Кажется, всё, за что она не берется, у нее получается.

Между семьей и карьерой

Личная жизнь фигуристки всегда интересовала, ведь о ней почти ничего не было известно. Муж Ирины Слуцкой, Сергей Михеев, – скромный человек, который не любит публичности. И всё-таки в прессу часто просачивалась информация о неладном положении дел в семейной жизни фигуристки, и о разводе в том числе.

…История отношений этой пары совсем не банальна. Сергей увидел юную Ирину по телевизору и влюбился. Но не стал полагаться на судьбу, нашел общих знакомых и пригласил девушку на шашлыки. Фигуристка, которая тогда только окончила школу, восприняла поклонника без энтузиазма. Но через пару дней Сергей ей опять позвонил. Ирина вспоминает, что он был не просто настойчив, но и терпелив. А потом она незаметно привыкла к его звонкам и… влюбилась!

Фото с сайта kinopoisk.ru

Объяснение в любви случилось у пары лишь через год телефонных отношений. Сергей переехал к Слуцкой, но отношения еще долго оставались весьма бурными. И только став законным мужем Ирины, Михеев преобразился. Он полностью погрузился в спортивную и телевизионную жизнь супруги. В 2007 году, став отцом сына Артема, Сергей взял все заботы на себя, поскольку Ирина очень много работала. А через два года разразился скандал. Пресса написала, что у Слуцкой роман с Хабенским, который тогда был официально женат. «Костя приезжал на тренировки к Ирине, а она бывала у него на спектаклях во МХАТе. Было видно, что между ними не просто дружба», – говорили в окружении актера.

Спортсменка не комментировала ситуацию и боролась за сохранение семьи. Во время второй беременности она ушла в декрет на раннем сроке, все свое время уделяла сыну и мужу. В 2010-м у Слуцкой и Михеева родилась дочь Варвара. И всё бы хорошо, но 19 ноября 2013 года в сети появилась информация, что пара объявила о расставании. Насколько это серьезно, покажет время.

Одно можно сказать точно: семья, дети и близкие для Иры очень важны. Ведь именно благодаря им звезда с оптимизмом смотрит в будущее.

«Мне нравится сидеть у зеркала!»

Раньше в повседневной жизни Ира красилась редко. Но отсутствие парадно-выходного макияжа никогда не мешало ей выглядеть прекрасно – румянец на щеках всегда делает лицо Слуцкой здоровым, а блеск в глазах придает ей уверенности. Конечно, в особых случаях звезда уделяет своему лицу много внимания: «Мне, как и любой женщине, нравится подолгу сидеть у зеркала и работать над собственным обликом».

Ирина умеет выгодно себя подать и любит красиво одеваться. Своё первое, самое стойкое впечатление фигуристы производят на людей в момент выхода на ледовую арену. Зачастую от него зависит исход выступления. Зная все тонкости судейства, Слуцкая еще со времен своей спортивной карьеры знает, как выглядеть безупречно.

В повседневной жизни она предпочитает разную одежду. Как говорит она сама, «от сумасшедшей рейверской до строгой деловой». Если Слуцкой хочется быть изящной дамой, она выбирает норковую шубу, ботиночки, модную сумочку. Ну а если у нее другое настроение, может и как тинэйджер одеться, и на роликах покататься.

Сегодня в ее гардеробе не только спортивные наряды, но еще и очень много вечерних платьев, и женственные юбки. Кофточки, сарафаны, классические брюки – всё это стало для Ирины приоритетным, а вот джинсов осталось совсем мало.

Оптимизм, и ничего лишнего

Слуцкая доказала на своем примере, что правильный режим питания позволяет абсолютно любой женщине обрести идеальные формы. Она всегда была худышкой и занималась спортом, поэтому о лишнем весе ей даже думать не приходилось. Но когда Ирина вышла замуж и родила, она всё-таки поправилась. Ее вес после родов, при росте в 167 сантиметров, составил 67 килограммов. Многие бы смирились с таким положением вещей, но не Ирина. Чтобы вернуться в спорт, она решила избавляться от лишнего вес. И смогла сбросить целых шестнадцать килограмм за три месяца.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Как ей это удалось? В трудном деле похудения звезда не открыла никаких америк. По словам Ирины, быстро похудеть помогло рациональное питание. Так, она полностью отказалась от жареного картофеля, жирного мяса, белого хлеба, масла. Фигуристка считает, что лучше всего пить чистую воду и соки. Кофе и чай тоже стоит исключить из рациона навсегда. А вот то, что просто обязано присутствовать на столе: овощи, фрукты, рыба. Все это нужно есть в отварном виде, либо готовить пищу на пару или запекать ее в духовке.

Но, чтобы иметь красивую фигуру, этого мало. Чтобы подтянуть мышцы, нужны регулярные нагрузки. Сама Ирина вышла на лед через неделю после родов. Поэтому она рекомендует желающим сохранить стройность каждый день бегать по утрам, заниматься спортом.

Самое трудное, говорит Слуцкая, устоять против многочисленных соблазнов. Так, если человек живёт один, достаточно ничего «вредного» не держать в холодильнике, а вот если ты живешь с семьей, домочадцы не должны страдать от твоего стремления похудеть.

Но не стоит думать, говорит звезда, что всё так грустно и что рациональное питание однообразно, – вовсе нет! Блюда из свежих овощей, фруктовые салаты, приправленные натуральным йогуртом, креветки, нежирное мясо, рыба и нежирный творог сделают ваш рацион насыщенным, а жизнь – интересной.

Если нет времени сходить в спортзал или просто позаниматься, нужно заниматься спортом дома, разработав свою специальную программу для похудения, советует звезда. А еще Слуцкая желает всем с оптимизмом смотреть в будущее и каждый Божий день встречать с улыбкой.