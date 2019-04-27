Соболь пытается слепить из себя Собчак, чтобы набрать политических очков

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Ксению Собчак знают все: яркая одежда, резкость, грамотная речь и интеллигентность. Некоторые хотят быть на нее похожими

Среди поклонников светской львицы затесалась и соратница Алексея Навального Любовь Соболь, которая без капли стеснения копирует стиль Собчак. Можно предположить, что таким образом она учится прилично выглядеть в преддверии выборов в Мосгордуму, куда Соболь собралась баллотироваться от 43-го округа.

Создание медийного образа важно для любого работающего с аудиторией человека. Особенно для того, кто пытается пробиться в политику. Политтехнологи и пиарщики учитывают несколько факторов. Среди них деятельность публичного лица, образование, общий потенциал и многое другое.

Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский известен публичными скандалами. Он неоднократно устраивал драки, оскорблял своих оппонентов, нецензурно выражался. Так он пытается показать людям уверенность в себе.

У главы МИД РФ Сергея Лаврова совершенно противоположный и очень харизматичный образ. Он всегда строг, спокоен, но тоже может допустить резкое высказывание.

Но юрист так называемого ФБК Любовь Соболь решила поступить проще и попыталась примерить чужой образ. Для этого она выбрала тип поведения и стиль Ксении Собчак.

Одежда, макияж, прическа, манеры и даже очки – Соболь максимально скопировала образ светской львицы, однако стать такой же у нее не получилось.

Выбор соратницы Навального легко объяснить. Собчак является успешной женщиной, которая умеет общаться с разной аудиторией, в том числе, и молодежью. Она образована, интересна, у нее есть политический опыт.

Большое влияние на Ксению оказали и ее родители. Отец – бывший мэр Санкт-Петербурга, мать – сенатор. Сама Собчак получила хорошее образовании в МГИМО, после которого работала журналистом на различных каналах, в том числе и «Первом».

Своему внешнему виду Ксения уделяет большое внимание. Она использует цвета и фасоны одежды и макияж для того, чтобы привлечь к себе внимание на том или ином мероприятии или съемках. Кроме того, ей удалось принять участие в выборах президента России.

Собчак довольно скандальный персонаж, но даже об этом в СМИ и Сети всегда очень много пишут и говорят. Ей удалось создать цельный образ «умной стервы». Именно такой и хочет быть Соболь.

Семьей Соболь похвастаться тоже не может. Ее отец – Эдуард Соболь - работал аудитором в компании «Банкт-эксперт». Брат соратницы Навального был активистом Евромайдана на Украине. Григорий Мускатов принимал там самое активное участие и огорчался в соцсетях по поводу того, что не на всех улицах города горят «коктейли Молотова».

Диплом у Соболь тоже не из МГИМО. СМИ подозревают, что у нее нет юридического образования, а «корочку» она просто купила. Об этом рассказывала в том числе бывшая соратница ФБК Екатерина Ковалева.

Успехов в юриспруденции у Соболь не было. Она не выиграла ни одного дела. Сейчас она ведет дело о заболевании детей в Москве, показывая свою некомпетентность во всей красе.

Сначала горе-юрист бездоказательно обвиняла в случившемся компанию «Конкорд» и обещала родителям отсудить огромную сумму, если они согласятся подать иск. После того, как у нее не получилось доказать вину компании, она просто бросила семьи со своими проблемами.

Соболь называет себя борцом с коррупцией, но умалчивает о том, откуда у нее квартиры и дачные участки, которые стоят миллионы. Даже копируя Собак в одежде, соратница Навального терпит фиаско. Она выглядит не сильной и самодостаточной женщиной, а истеричной «бабой в красном».

Так что по всем параметрам сильной и успешной женщины в стиле Собчак Соболь пролетает. Многие даже не знают, кто такая Любовь Соболь, а если кто о ней и слышал, то, в основном, в негативном ключе.

Фото с сайта riafan.ru

