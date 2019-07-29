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Во Франции ликвидируют известный модный дом

13:57 29.07.2019
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Суд Франции принял решение о скорейшей ликвидации обанкротившегося Модного дома Sonia Rykiel, пишет Agence France-Presse.

Данное решение было принято после того, как на покупку бренда не нашлось финансово надежных покупателей. 

Финансовые проблемы начались у Sonia Rykiel в 2016 году после смерти его основательницы Сони Рикель. Дом завершил 2018 год с убытками в 30 миллионов евро. В связи с большими долгами он был взят под судебную опеку три месяца назад.

Сроки, отведенные на поиски нового владельца, трижды продлевались. За это время суд рассмотрел десять заявок на покупку Sonia Rykiel, однако ни один из кандидатов не предоставил достаточных финансовых гарантий. На последний конкурс не было подано ни одной заявки.

В Sonia Rykiel работало 133 человека, у дома было шесть бутиков во Франции.

Темы: Бутики и брендовые магазины, Бренды и торговые марки
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