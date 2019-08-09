]]>
]]>
Главная Стиль Новости

В России введут национальный стандарт на школьную форму

11:16 9.08.2019
Фото с сайта pix-feed.com
Материалы по теме:

С 2020 года в России появится предварительный национальный стандарт на школьную форму, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, стандарт будет регламентировать качество ткани и производства школьной одежды, в частности воздухопроницаемость, гигроскопичность ткани и подкладки, требования к прочности и стойкости материалов.

Стандарт также будет учитывать даже такие критерии, как устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки.

Отмечается, что новые нормы позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже полушерстяные ткани не могут сделать изделие безопаснее из-за синтетической подкладки, которая плохо подходит для ежедневного использования.

В пресс-службе Росстандарта подтвердили, что утверждение документа запланировано на 2020 год. Работу над ним ведет Роскачество.

Ранее Роскачество дало советы по выбору школьной формы. Эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку одежды, состав изделия, качество швов и фурнитуры.

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека, Росстандарт
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.08.2019, 15:06
Гость: Сердечник

это лучше чем когда понты дороже денег и родители и дети устраивают негласную гонку чей прикид круче..
для училок сперва дресс-код, а то с 90х ходят как путаны...
09.08.2019, 12:41
Гость: ага

"Ранее Роскачество дало советы по выбору школьной формы. Эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку одежды, состав изделия, качество швов и фурнитуры."
-
ага, только сначала обращаешь внимание на ее цену, а уже потом на "маркировку одежды, состав изделия, качество швов и фурнитуры."
09.08.2019, 12:40
Гость: благими намерениями

очередная попытка нажиться на детях?
если сделают такую школьную форму обязательной, то цены на нее будут просто дикими.
будет очередная попытка под красивыми лозунгами тупо залезть в карман людям, причем к тем, у которых и так денег не хватает на самое необходимое.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.