В России введут национальный стандарт на школьную форму

11:16

С 2020 года в России появится предварительный национальный стандарт на школьную форму, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, стандарт будет регламентировать качество ткани и производства школьной одежды, в частности воздухопроницаемость, гигроскопичность ткани и подкладки, требования к прочности и стойкости материалов.

Стандарт также будет учитывать даже такие критерии, как устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки.

Отмечается, что новые нормы позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже полушерстяные ткани не могут сделать изделие безопаснее из-за синтетической подкладки, которая плохо подходит для ежедневного использования.

В пресс-службе Росстандарта подтвердили, что утверждение документа запланировано на 2020 год. Работу над ним ведет Роскачество.

Ранее Роскачество дало советы по выбору школьной формы. Эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку одежды, состав изделия, качество швов и фурнитуры.