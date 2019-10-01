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«Мисс Украина» отстаивает право говорить на русском языке

14:35 1.10.2019

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша оказалась в центре скандала. Как стало известно, девушка отказалась давать интервью на украинском языке. Об этом заявила местная журналистка Екатерина Осадчая, добавив, что из-за этого интервью с девушкой не выйдет в эфир.


Фото @margoritapasha via Instagram

В ответ на это Паша опубликовала в своем блоге в Instagram пост, в котором объяснила свою позицию. Она заявила, что имеет полное право излагать свои мысли "на каком я хочу языке".

"Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?)", - написала она.

Девушка добавила, что хорошо владеет обоими языками, и назвала сообщения о своем отказе общаться на любом из них ложью. А случай отказа от интервью с журналисткой Осадчей Паша объяснила плохим самочувствием.

"Я владею украинским языком и не отказываюсь говорить на государственном языке! У меня есть много интервью на государственном языке", – написала модель.

В большинстве своем подписчики девушки поддержали ее позицию.

Маргарита Паша стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2019" и должна представлять Украину на международном конкурсе "Мисс мира", который пройдет в декабре текущего года в Таиланде. 

Темы: Украина, Конкурсы красоты
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