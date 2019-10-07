Если нужна мебель для кафе или ресторана, SMARTDECOR поможет вам

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Основная специализация компании – разработка, изготовление мебели для ресторанов, кафе высокого качества

Специалисты SMARTDECOR за 11 лет работы изготавливали «под ключ» мебель в разных стилистических направлениях для основного зала, фудкорта, барной зоны, летней веранды. Наши дизайнеры работают как с большими ресторанами, так и маленькими кафе-зонами.

Коротко о компании

SMARTDECOR уже долгое время является основным лидером среди разработчиков, изготовителей мебели для ресторанов, баров, кафе, а также зон отдыха в отелях, торговых и спортивных комплексах. Но кроме этого наши специалисты изготавливают декор любого вида, сложности. Команда профессионалов поможет подобрать вариант, который органично впишется в интерьер, сделает неповторимым, оригинальным.

В чем преимущества компании SMARTDECOR

Наша компания имеет целый ряд преимуществ, которые помогают получать положительные отзывы от довольных клиентов. Вот основные из преимуществ:

• Тщательное изучение всех требований, пожеланий заказчиков.

• Индивидуальный подход, изучение особенностей каждого помещения, зоны.

• При необходимости специалисты всегда готовы дать рекомендации во время разработки дизайна мебели, декора.

• В нашей компании работают специалисты с большим опытом работы, настоящие мастера своего дела.

• При изготовлении мебели, других изделий используются современные материалы, фурнитура самого высокого качества.

• При разработке дизайна изделий специалисты учитывают все необходимые требования и правила, которые предъявляются к мебели и декору для ресторана, бара.

Такой подход к работе помогает найти идеальные решения при изготовлении мебели, декора. Поэтому изделия, выполненные на заказ в нашей компании, создадут необходимые условия, расслабляющую обстановку в вашем заведении. А это является составляющим звеном, если вы хотите добиться большой популярности для ресторана, кафе или бара. Ведь в таких заведениях важны не только меню, но и общий дизайн, мебель, атмосфера. Именно общий образ основа успеха для такого заведения.

Если вы хотите открыть ресторан или провести замену мебели, декорировать уже имеющееся заведение, то наши дизайнеры помогут вам подобрать правильное решение. Изделия, разработанные и изготовленные нашими мастерами, прослужат долгое время. Будут радовать интересным дизайном, отличным качеством. Если возникли вопросы, мы всегда рады помочь вам.