Модели осенних курток для беременных: достоинства и недостатки

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Беременность – волшебное время в жизни каждой женщины. Безусловно, оно влечет за собой множество перемен и связанных с ними хлопот, но оно того стоит

К ним относится и обновление гардероба, ведь животик увеличивается в размерах. Будущие мамочки должны подбирать одежду не только из соображений красоты, как раньше, но и из соображений безопасности, ведь не родившемуся ребёночку уже нужно обеспечить тепло, комфорт и защиту.

Грядёт зима и специализированные магазины уже предлагают огромный выбор курток для беременных разных моделей. В данной статье представлена информация о самых популярных из них, которая поможет сделать правильный выбор.

Парка

Куртка–парка достаточно популярна в наше время. Отличается от других материалом, из которого изготовлена (хлопок и водонепроницаемая ткань) и двойной застёжкой. Достоинствами такой модели является её практичность и удобство. Её можно носить повседневно. Кроме того, она обладает стильным дизайном. Это поможет будущей мамочке создать современный образ. Вшитый поясок-шнурок позволяет регулировать её размер в талии, что очень важно для беременных. Водонепроницаемая ткань обеспечивает надёжную защиту от дождей (а это очень актуально в осенне-зимний период).

Крой данной модели свободный, движения не ограничиваются. В моделях для девушек в положении присутствует дополнительная шнуровка внизу куртки для более надёжной защиты от продувания, с современными дизайнами курток и парок можно познакомиться на сайте любого магазина, например https://kurtki-i-parki.ru/. Длина оптимальная. Недостатком данной модели является то, что она объемная и тяжелая. Это может создавать определённый дискомфорт. Наличие множества карманов и молний делает куртку неженственной.

Бомбер

Эта модель отличается округлой горловиной, широкими карманами и манжетами на рукавах.

К плюсам курток-бомберов можно отнести то, что внизу есть резинки, которые обеспечат поддержку живота. Часто изготавливаются из воздухонепроницаемого материала. Просторный покрой позволяет чувствовать себя свободно и обеспечить комфорт для растущего животика.

В моделях для беременных есть множество молний и заклёпок для регулирования размера в области животика, из-за которых тяжело застёгиваться на последних сроках.

Трасформер

Данная модель одна из самых популярных в последнее время. Бывают куртки-трансформеры «2 в 1» (обычная куртка и куртка со вставками для растущего животика) и «3 в 1» (такие же функции, но со слингом – приспособлением для ношения родившегося ребёнка).

У данной модели очень много достоинств, они изготавливаются из безопасного материала с натуральными наполнителями. К тому же, они очень универсальные, практичные. При их изготовлении были учтены все потребности беременных.

Минусом таких курток является их цена – они достаточно дорогие.

Пуховик

Несмотря на свою «обычность» куртки-пуховики не теряют популярность среди беременных, так как обладают множеством достоинств.

Пуховики лёгкие по весу, тёплые. Они не сковывают движения будущих мамочек. Очень практичные - не обладают большим объёмом, легко стираются. Почти на всех есть капюшоны, что очень важно для девушек в положении. Выбор данных моделей огромен: любые цвета и фасоны.

Если у пуховика и есть недостатки, то к ним, скорее, можно отнести его «немодность». Время не стоит на месте, всё меняется, появляются новые стильные модели, к которым и относятся описанные выше. Но будущих мам это пугать не должно. Главное - удобство и безопасность.

Если беременные девушки хотят выглядеть стильно и современно, они могут остановиться на парках и бомберах. Если совершают покупку по принципу «главное - удобство», то следует обратить внимание на пуховики (более бюджетный вариант), а если позволяют средства, то рекомендуется выбрать куртку-трансформер.