Комоды: разновидности, материалы изготовления, применение и виды

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Комод – альтернатива громоздкому шкафу. Этот вид мебели универсален, практичен и функционален

Он вписывается в пространство просторной и небольшой комнаты, может вставляться в нишу, оснащаться разным количеством выдвижных ящиков, дверцами и полочками. Сегодня производитель готов предложить множество моделей комодов, отличающихся не только конструкцией, но и материалами изготовления, и дизайном.

Какие материалы используются для производства

Традиционно для производства комодов применяются природная обработанная древесина, МДФ и ДСП. Облицовка мебели осуществляется ламинатом либо шпоном. Завершающий внешний вид она приобретает после отделки кожей, стеклом, камнем, глянцевой краской, пленкой, морилкой или художественной росписью.

Функциональность комодов зависит от фурнитуры. Она может быть представлена направляющими, подвесами, раздвижными системами, полкодержателями, ножками, ручками, опорами, крючками. Продвинутые модели оснащаются механизмами, срабатывающими на касание. Благодаря им можно отказаться от ручек.

Предназначение комодов безгранично. В зависимости от габаритов и конструкции, они могут использоваться для хранения текстильных предметов, канцелярских принадлежностей и журналов, документов и книг, детских игрушек, посуды, косметики и сотен других вещей. Сверху можно разместить телевизор, зеркало, микроволновую печь и т. д.

Преимущества комода в интерьере

Универсальность комода позволяет установить его в любом помещении: на кухне, в спальне, детской комнате, гостиной, прихожей, на балконе. Небольшие размеры дают возможность организовать удобную зону хранения в ограниченном пространстве. На сайте https://www.fcase.ru/katalog/komody/ комоды представлены в разных вариантах исполнения. Их основные преимущества в интерьере:

• возможность зонирования пространства;

• функциональность (комод можно применять для хранения одежды, домашнего текстиля и других вещей, в качестве подставки и даже пеленального столика, книжного или посудного шкафа);

• отсутствие риска загромождения помещения.

Стоимость комода в несколько раз ниже, по сравнению с ценой полногабаритного шкафа.

Разновидности современных комодов

Классический комод – корпус с несколькими выдвижными ящиками. Обычно модели имеют от 3 до 5 отсеков. Их глубина зависит от высоты мебели. Последняя варьируется от 700 до 1000 мм. Ширина составляет от 300 до 900 мм и больше. Широкие комоды оснащаются двумя ручками на каждом ящике, узкие – одной.

Усовершенствованные модели условно делятся на три зоны. По бокам находятся тумбочки за распашными дверцами, посередине – выдвижные ящики. Их удобно использовать на кухне для хранения различной утвари, кастрюль, сковородок, ножей, вилок. В гостиной такой комод подойдет для размещения книг, документов.

Существуют особые модели мебели данной группы. Очень просто и лаконично выглядит вариант с многочисленными открытыми полками, расположенными вокруг пары выдвижных ящиков. Здесь можно хранить фотографии, сувениры, привезенные с путешествий. В ячейках возможно расположить книги, разделив их по жанрам, году выпуска и другим характеристикам.

Часто производители классифицируют комоды по месту установки. Варианты для спален и гостиных имеют более роскошный дизайн, блестящие поверхности, внушительные размеры. Для кухонь и ванных предлагаются решения с увеличенной стойкостью к влаге, способностью противостоять температурным перепадам. Для прихожих выпускаются компактные комоды. Они предназначены для сумочек, ключей, борсеток, головных уборов.