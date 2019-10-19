Как найти любую услугу или товар онлайн в пару кликов

13:08

В современном мире практически все доступные человечеству сервисы давно перекочевали в интернет

Онлайн можно заказать совершенно любую услугу или купить любой товар, начиная от экзотических животных, заканчивая дорогими авто, записаться на обучающие курсы, проходить тренинги, получить любую консультацию.

Онлайн-сервис поиска товаров и услуг

Для удобства пользователей разработаны специальные онлайн-сервисы, которые являются посредниками между покупателем услуги или товара и продавцом. Одним из таких, наиболее популярным, является сайт https://yaprofi.ua "Я профи”. Основные преимущества:

* нет надобности листать страницы поиска гугл или яндекс, вся нужная информация есть в каталогах одного единственного сервиса;

* в доступности тысячи услуг и товаров, которые можно заказать онлайн;

* простой интерфейс. Пользователь выбирает услуги или товары, по каталогам ищет необходимую опцию, которая его интересует.

* при необходимости можно воспользоваться поиском сайта.

Использование интернет-сервисов позволяет: сэкономить время, сравнить цены на продукцию или услуги, выбрать для себя самый оптимальный вариант, оформить доставку и оплату любым удобным способом. Это чаще всего и привлекает покупателей, нет необходимости тратить уйму времени и сил на посещение торговых центров, магазинов и рынков. Достаточно иметь телефон, планшет или компьютер и минимум времени.

Особенности сервиса "Я профи”

Онлайн на портале “Я профи” можно выбрать услуги докторов, репетиторов, мастеров по ремонту, бухгалтеров, экономистов, юристов, ветеринаров, мастеров салонов красоты, туризм, IT-технологии, ветеринаров, автоинструкторов и многое другое. Каждый каталог имеет подкаталоги, по которым проще и легче найти для себя узкопрофильного специалиста.

Раздел товаров содержит несколько десятков каталогов, где можно подобрать для себя: одежду и обувь, технику, мебель, сантехнику, все для дома и сада, инструменты, детские товары, транспорт, продукты питания, музыкальные инструменты, товары для торжеств, косметику и многое другое. Сервис поиска работает по такой схеме:

* сначала необходимо выбрать город;

* далее нужно указать товар или услугу;

* из предложенных вариантов выбрать подходящий для себя;

* оставить сообщение или перезвонить;

* купить товар или услугу.

Для ускорения процесса поиска компании или магазина можно воспользоваться функционалом “задать вопрос всем копания”. В таком случае интересующая заказчика информация будет адресована сразу нескольким организациям, переговоры можно вести параллельно.