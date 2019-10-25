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Сегодня покупка товаров через интернет интересна не только своей доступностью и удобством, но и сниженными ценами

Это касается не только отечественных товаров, но и западных производителей.

Очень часто потребители сталкиваются с проблемой пересылки той или иной вещи из США или Европы. Выход есть – воспользоваться услугами сервиса «Бандеролька», который дает возможность покупать товар из этих стран с отправкой в любую страну мира.

Сегодня – это известнейший почтовый посредник с собственным методом доставки Qwintry Air и высокотехнологичными автоматизированными складами. Команда компании – это огромный штат специалистов, работающих по всему миру. Имея специальный девайс, каждый сотрудник может работать в любой точке склада.

Собственная разработанная IT-система ведет учет действий каждого работника, а также измеряет время и эффективность его работы.

Ежегодно в конце ноября в США происходит уникальная распродажа Black Friday, при которой цены на товар снижаются до 90%. Все желающие занимают очередь в торговые центры задолго до открытия. Теперь, благодаря «Бандерольке», такие грандиозные скидки доступны всем. Все что нужно – зайти на сайт https://qwintry.com/landing/2019-blackfridaysale/ru/ и получить адрес понравившегося магазина.

Конкурентные преимущества компании

Когда возникает проблема доставки товара напрямую, выбор надежного посредника быстро без проблем решает эту задачу.

* Высокое соотношение: срок-стоимость.

* Бесплатное хранение посылки 45 дней.

* Отслеживание места нахождения груза через мобильное приложение.

* Страхование.

* Четко прописанные инструкции.

* Русскоязычная поддержка, работающая с шести утра до полуночи.

Работа данного ресурса предполагает помощь для тех, кто не хочет тратить время на изучение правил выбранной торговой площадки, не владеет английским или сомневается в порядочности продавца. Операторы «Помощь при покупке» все процессы возьмут на себя, найдут актуальные скидки в крупнейших онлайн-гипермаркетах, чтобы черная пятница и другие даты стали для каждого днями самых выгодных покупок.

Как это работает?

Для начала нужно зарегистрироваться, указав свое настоящее имя. Весь процесс займет не больше 37 секунд. После подтверждения e-mail пользователь получает свой адрес (бандерольку).

Далее, все, что покупается в США или других странах, отправляется на этот адрес.

Оплачивать можно любым удобным способом (самый популярный – PayPal).

Варианты доставки отличаются скоростью и видом получения, но одно условие остается неизменным - вес груза должен быть не более 18 кг.

Через несколько дней приобретение придет на зарегистрированный адрес, о чем покупатель получает оповещение.

Благодаря всемирной сети и работе онлайн-посредника, выгоднее купить качественный продукт на другом конце планеты с поставкой домой, чем приобрести тот же товар в соседнем магазине сомнительного характера.