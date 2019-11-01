Обзор популярных интернет-магазинов электроники

16:26

Без бытовой техники и электроники качество жизни современного человека на порядок бы снизилось

С этим сложно не согласиться. Ведь в телевизоре, смартфоне, холодильнике, планшете и многом другом нуждается практически каждый из нас. Электроника реализуется посредством рядовых и интернет-магазинов.

В них можно приобрести все, начиная от батарейки и, заканчивая дорогостоящим телевизором с разрешением 8K. Что касается нашей страны, то в ней купить технику удастся в М.Видео, в Юлмарте, в Технопарке и других магазинах электроники. Стоит акцентировать внимание на каждой из представленных организаций.

М.Видео

Этой компании нужно отдать должное – она была основана раньше других. В 1993 году открываются двери первого магазина в Москве. Поначалу ассортимент техники был невелики, но чуть позже он значительно вырос. Сейчас М.Видео есть в каждом городе нашей необъятной родины. Также работает одноименный интернет-магазин электроники, на страницах которого можно сделать заказ, посмотреть ассортимент, узнать о скидках и не только. Учитывая приемлемые цены и большой выбор товаров в М.Видео, можно сказать, что компания будет успешно развиваться и далее.

Юлмарт

Особенность магазинов Юлмарт заключается в том, что в них техника не выставлена на обозрение. В торговом зале можно найти лишь компьютеры, где можно подобрать интересующее изделие, кассу и точки выдачи товаров. Благодаря такой особенности Юлмарт может реализовывать весьма широкий перечень позиций и по выгодным ценам.

Технопарк

Еще один интернет-магазин электроники , знакомству с которым стоит уделить личное время - это Технопарк, открытый относительно недавно. Реализует товары классическим образом и посредством интернета. В этой точке продаж можно приобрести следующие изделия:

- смартфоны;

- телевизоры;

- фотоаппараты;

- сплит-системы;

- пылесосы и многое другое.

Изюминкой магазина можно выделить то, что в нем реализуются редкие и необычные товары, которые зачастую непросто найти у конкурентов. Среди них винные шкафы, декантеры, коптильные пистолеты, охладители для бутылок и многое другое. В Технопарке продается продукция лишь проверенных брендов. Среди них Samsung, Sony, Bork и иных. Есть бюджетные товары и достаточно дорогостоящие. В данном магазине новинки появляются одними из первых. Так что, если прошел релиз чего-то нового из мира электроники, то очень скоро оно пополнит ассортимент Технопарка. Чтобы быть в курсе всех новостей компании, в можете подписаться на email рассылку.