Как выбрать надёжный чехол для своего смартфона?

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Смартфон - устройство хрупкое. И падение даже с небольшой высоты на кафель или асфальт может плачевно для него закончиться

Также, как и попадание в воду или любую иную жидкость. Причем пострадать может не только экран. Пластиковый корпус может треснуть, металлические панели - погнуться, плата повредиться, а внутри отдельные компоненты - оторваться от электронной платы. Чтобы предотвратить это, следует использовать такие аксессуары как защитные стекла и противоударные чехлы. Особенно гаджет эксплуатируется в весьма экстремальных условиях, а его владелец предпочитает активный отдых и много путешествует.

Преимущества противоударных чехлов для смартфонов

Если недорогие телефоны обычно делаются из пластика, который выдерживает падение с небольшой высоты, то многие флагманские модели часто изготовлены из стекла и керамики. Поэтому они нуждаются в хорошей защите. Лучше всего ее сможет обеспечить противоударный чехол.

Сегодня в продаже можно найти защитные чехлы, которые обладают лучшими противоударными свойствами, чем у силиконовых, тканевых и пластиковых аналогов. Основные отличия заключаются в следующем:

- усиленные ребра жесткости;

- специальные утолщения, которые должны принимать на себя основную силу удара;

- более прочные материалы (металл, поликарбонат, прочный пластик);

- значительный запас прочности, что подтверждается тестами.

Разумеется, не стоит полагать, что покупка такого чехла гарантирует безопасность телефона в любых условиях. Но шансы на то, что он без последствий выдержит падение с высоты или сильный удар, окажутся намного больше.

Каким образом противоударный чехол защищает смартфон?

Основная задача аксессуара - распределить энергию удара так, чтобы смартфон не пострадал. Достигается это за счет использования прочных материалов и конструктивных особенностей таких чехлов.

У некоторых имеются сомнения в эффективности подобных аксессуаров. По их мнению, противоударные чехлы - не более чем маркетинговый ход, чтобы владельцы телефонов больше тратили. При этом иногда даже обосновывают собственную точку зрения неудачным опытом эксплуатации подобных чехлов. Но с большей вероятностью они на самом деле использовали обычные силиконовые чехлы, защитные свойства которых довольно слабые. Или им "повезло" с покупкой некачественной подделки. Внешне они могут выглядеть брутально, но по защитным свойствам они не сильно выигрывают у недорогих силиконовых чехлов.

Качественные противоударные чехлы, выпускаемые известными брендами, легко отличить от малоэффективных аналогов даже на ощупь. Используемые в них материалы более плотные, присутствуют вставки из поликарбоната и имеется резиновое покрытие.

Если хотите, чтобы ваш смартфон был надежно защищен, не надо экономить. Хороший противоударный и водонепроницаемый аксессуар не может стоить очень дешево. Однако, есть вполне доступные варианты. Например на сайте https://ephonestore.ru/categories/chehly-dlya-smartfonov цены на водонепроницаемые чехлы начинаются от 300 рублей.

Прежде, чем купить чехол, следует ознакомиться с отзывами в Интернете. Тем более если покупка совершается в онлайн-магазине. Если чехол покупается непосредственно в торговой точке, то нужно внимательно осмотреть его со всех сторон, оценив его защитные свойства. Подобная придирчивость поможет сделать правильный выбор и надолго сохранить ваш смартфон в хорошем состоянии.