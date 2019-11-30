Как выбрать узор и фактуру плитки

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Выбирая размер рисунка, важно учитывать габариты помещения

В небольшой кухне или маленькой ванне лучше отказаться от плитки с крупным рисунком. Она будет искажать пространство и делать его ещё меньше. Такой вариант подойдёт только для большого помещения. А мелкий пёстрый рисунок будет создавать рябь в глазах и дробить пространство. Что не очень хорошо как в маленьких, так и больших помещениях. Использовать такую плитку следует с большой осторожностью. Оптимальным решением для небольшого помещения будет плитка с простым рисунком среднего размера или однотонная. А большое помещение даст большой простор для выбора.

Один из несложных способов разнообразить интерьер — это выбрать разнофактурную плитку. В ванной комнате такое решение может нести и функциональную нагрузку. Если положить на пол плитку с шерстяной поверхностью или песчинками, то пол станет не таким скользким. Сочетание плитки разных фактур пригодится и в других случаях.

Если вы хотите выделить функциональную зону, например, стену в ванной, то её можно выложить плиткой, отличающиеся по фактуре от остального помещения. Если вы хотите создать поверхность, которая будет одновременно нескучной и не пёстрой, то можно подобрать плитку близкую по цвету, но разную по фактуре. Особенно хорошо смотрится разнофактурная мозаика.

Если вы хотите визуально расширить пространство, но опасаетесь различных бликов, то сочетание матовой и глянцевой плитки станет отличным решением. Глянцевая плитка для кухни создаст необходимый визуальный эффект, а матовая плитка придаст благородство и камерность нейтрализовав блики. Но помните, что плитку со сложной фактурой (рельефную и выпуклую) будет не просто красиво уложить в углах и в местах примыкания сантехники.

Выбирая фактуру плитки и рисунок важно помнить о стиле, в котором оформляется помещение. Для современных стилей, таких как модерн и хайтек подойдёт однотонная глянцевая плитка либо плитка с простым геометрическим узором. Для барокко плитка с золотым орнаментом. Для стиля кантри хорошо подойдёт плитка имитирующая дерево и камень. Также стоит обратить внимание на состаренную плитку и плитку с узором в коричнево-белых тонах. Для стиля прованс хорошим решением может стать плитка с мелким цветочным рисунком и в постельных тонах. Особенно хорошо она будет смотреться в сочетании с однотонной плиткой бежевого или розового цвета. Также существует большой выбор плитки с этническими мотивами: индийскими, марокканскими, античными и испанскими.

Такая плитка, соответственно, хорошо подойдёт для этнических стилей. А также для таких направлений в дизайне как Boho. Использование плитки с этническими мотивами в интерьере эффектное решение. Однако, стоит учитывать, что в большом количестве она может смотреться утомительно и терять очарование. Поэтому её лучше использовать в сочетании с однотонными поверхностями.

И несколько рекомендаций напоследок

Плитка с горизонтальным узором способна визуально расширять пространство, а с вертикальным поднять потолок. Не стоит увлекаться ультрамодными фактурами и узорами. Мода на плитку меняется очень быстро. Если хочется чего-то оригинального, то лучше обратить внимание на керамику и не с самыми привычными фактурами, имитирующими кожу, золото или, например, ламинат.

Чем сложнее узор и фактура плитки, тем заметнее будут любые отклонения в её положении. И тем больше профессионализма потребуется от мастера, который будет её укладывать. Если вы выбрали действительно интересный и сложный материал, то лучше обратиться к профессионалам.