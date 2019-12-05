]]>
]]>
Главная Стиль Шопинг

Лучшие магазины на Алиэкспресс. Как не ошибиться

21:54 5.12.2019

Платформа Алиэкспресс дает возможность продавать товар сотням тысяч продавцов 

Для покупателя это проблема – как выбрать надежную компанию, которая обеспечит лучшую цену, качество и срок доставки?

Выбираем рейтинг топ-100 лучших магазинов на Алиэкспресс быстро и с максимальной эффективностью. На что обратить внимание в первую очередь?

Больше – лучше

Чем больше проданного товара – тем выгоднее позиция продавца. Простое правило – компания, которая сумела продать несколько тысяч единиц товара, сохранив при этом хороший рейтинг – точно пользуется критерием надежности. Обращайте внимание на вкладку – “orders”. Проданный товар относится не к общим продажам,

Чтобы получить доступ к топ компаниям, во вкладке фильтры, установите рейтинг товаров по количеству заказов. Таким образом, набирая искомый товар, вы получите в первых рядах продавцов, которые обеспечили наибольшее количество поставок в сравнении с другими.

Благоприятный рейтинг

К каждому успешно доставленному товару, покупатель может оставить отзыв. На основании комментариев и оценок, площадка формирует среднее значение. Чем больше рейтинг – тем большей добросовестностью отличается продавец. Как правило, оценка складывается из следующих параметров:

- срок доставки товара;
- качество исполнения;
- комплектация.

Обратите внимание, продавец не несет ответственности за сохранность упаковочного материала и наружных повреждений – это исключительная прерогатива почтового оператора.

Положительные отзывы и минимальное количество возвратов формируют рейтинг продавца (feedback score).

Детальный рейтинг продавца включает параметры:

- описание товара – насколько оно полно и соответствует ожиданиям покупателя;
- скорость реагирования на запросы клиента;
- скорость доставки.

В платформе работает встроенный переводчик – поэтому все общение можно вести на родном языке. Консультант продавца вас поймет и даст квалифицированный ответ.

Низкий рейтинг – свидетельство неохотной работы продавца, отсутствие коммуникации с покупателем. Конкуренция на Алиэкспресс формируется не только по ценовым предложениям, но и по результатам работы продавцов.

Всегда выбирайте компанию, используя удобную навигацию по расчету ее рейтинга. Фильтр позволяет настроить удобный рейтинг и не ошибиться с покупкой.

Темы: Шопинг, Стиль
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.