Лучшие магазины на Алиэкспресс. Как не ошибиться

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Платформа Алиэкспресс дает возможность продавать товар сотням тысяч продавцов

Для покупателя это проблема – как выбрать надежную компанию, которая обеспечит лучшую цену, качество и срок доставки?

Выбираем рейтинг топ-100 лучших магазинов на Алиэкспресс быстро и с максимальной эффективностью. На что обратить внимание в первую очередь?

Больше – лучше

Чем больше проданного товара – тем выгоднее позиция продавца. Простое правило – компания, которая сумела продать несколько тысяч единиц товара, сохранив при этом хороший рейтинг – точно пользуется критерием надежности. Обращайте внимание на вкладку – “orders”. Проданный товар относится не к общим продажам,

Чтобы получить доступ к топ компаниям, во вкладке фильтры, установите рейтинг товаров по количеству заказов. Таким образом, набирая искомый товар, вы получите в первых рядах продавцов, которые обеспечили наибольшее количество поставок в сравнении с другими.

Благоприятный рейтинг

К каждому успешно доставленному товару, покупатель может оставить отзыв. На основании комментариев и оценок, площадка формирует среднее значение. Чем больше рейтинг – тем большей добросовестностью отличается продавец. Как правило, оценка складывается из следующих параметров:

- срок доставки товара;

- качество исполнения;

- комплектация.

Обратите внимание, продавец не несет ответственности за сохранность упаковочного материала и наружных повреждений – это исключительная прерогатива почтового оператора.

Положительные отзывы и минимальное количество возвратов формируют рейтинг продавца (feedback score).

Детальный рейтинг продавца включает параметры:

- описание товара – насколько оно полно и соответствует ожиданиям покупателя;

- скорость реагирования на запросы клиента;

- скорость доставки.

В платформе работает встроенный переводчик – поэтому все общение можно вести на родном языке. Консультант продавца вас поймет и даст квалифицированный ответ.

Низкий рейтинг – свидетельство неохотной работы продавца, отсутствие коммуникации с покупателем. Конкуренция на Алиэкспресс формируется не только по ценовым предложениям, но и по результатам работы продавцов.

Всегда выбирайте компанию, используя удобную навигацию по расчету ее рейтинга. Фильтр позволяет настроить удобный рейтинг и не ошибиться с покупкой.