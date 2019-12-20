Бренд Borboleta представил новую модель - минисумку-кошелёк Mini Jólét

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Её уникальный дизайн не оставит равнодушными истинных ценителей стильности и деловитости

Бренд Borboleta Bag, основанный в 2012 году дизайнером Вероникой Рэйс американского-тайского происхождения, - это компания, известная в более 50 странах мира, а её поставки производятся как в Америку, так и в Европу. Она славится своими практичными, модными сумками для женщин на все случаи жизни из "веганской" высококачественной кожи, которая более водопроницаемая и лёгкая натуральной коже.

Качество и долговечность сумок ручной работы, гарантированная брендом, удивляет и восхищает своей многофункциональностью, вместительностью и тем, в каких условиях они создаются. Бренд Borboleta одобрен организацией по борьбе за этическое обращение с животными РЕТА.

С каждой купленной сумки передаются пожертвования таиландским детям на образовательные программы Фонда Океана Мудрости. Финансируются завтраки ученикам, покупка книг в библиотеки, медикаменты и другие необходимые предметы для сельских школ Таиланда.

Женская минисумка-кошелек Mini Jolet - это новая модель от бренда Borboleta. Она изготовлена из специальной 100% микрофибры из Японии -"веганской" кожи, превосходящей над натуральной кожей своей стойкостью ко плесени, менее жесткостью материала.

Её уникальный дизайн не оставит равнодушными истинных ценителей стильности и деловитости! Дизайнер позаботился о вас, продумав все до мелочей и создав сумку-кошелек с множеством отделений в ней.

Здесь и 10 вертикальных держателей для часто используемых карт, и 12 дополнительных карточных отделений.

Если вы любите порядок во всем, то вам обязательно понравится два закрывающихся отдела для монет, ключей и других необходимых предметов.

Есть два отделения для купюр, где можно хранить деньги в разных валютах либо же крупные и мелкие номиналы купюр.

Задний отдел на молнии можно использовать для ценностей и украшений.

Носить Mini Jolet можно по-разному, используя любой из двух съёмных ремешков, входящих в комплект: как сумку с регулируемым ремешком через плечо, если нужны свободные руки или же как клатч, использовав другой съёмный ремешок на запястье с бабочкой.

Joliet с венгерского языка значит "процветание". Создав сумку с таким названием, Borboleta Bag истинно желает удачи, процветания и приумножения благ, хочет осчастливить её обладательницу!

Узнать новости, более подробную информацию о Borboleta Bag, фонде и других товарах с подробным описанием можно, перейдя на главную страницу сайта по адресу https://borboletabag.com.