ТОП-10 самых крепких алкогольных напитков в мире

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Под крепким алкоголем понимаются напитки, обладающие крепостью в 20 и более градусов

В мире продается огромное количество горячительных спиртосодержащих продуктов, попадающих под понятие крепкого алкоголя. Рассказать о каждом из них в целом нет смысла. Лучше поведать о 10 напитках, обладающих максимально высокой крепостью.

Абсент

Считается, что абсент появился впервые в Риме. Использовался первое время, как лекарственная настойка. В основе него лежат горькая полынь. Крепость абсента может достигать 80 градусов. Не каждый отважится его попробовать. Если данный напиток вызвал интерес, то подробнее об абсенте можно почитать по ссылке.

Грузинская Чача

Родина Чачи - далекая Грузия. Крепость этого напитка составляет 70 градусов. Именно с таким показателем Чача поступает в продажу. Можно получить напиток и с большей крепостью в домашних условиях, но исключительно для употребления в узком семейном кругу. Изготавливается грузинская Чача из незрелых сортов винограда Качич и Изабелла. Именно благодаря им напиток обладает легким виноградным вкусом.

Ром Bacardi

Крепость – 75 градусов. Изготовление рома осуществляется из патоки и тростникового сахара. Поэтому он имеет слегка сладковатый привкус. Данный напиток редко пьют в чистом виде. В основном он используется для создания коктейлей. Узнать ром Bacardi можно по янтарному оттенку.

Ликер Everclear

Приобрести его возможно лишь в США и только в нескольких штатах. Этот напиток обладает крепостью в 95 градусов. Употреблять его в чистом виде крайне опасно. Но, вполне можно использовать для приготовления самых разных коктейлей.

Водка Spirytus

Рядовая водка обладает крепостью в 40-48 градусов. Иное дело - это водка Spirytus. Состоит более чем на 95% из спирта. Пить ее в чистом виде категорически не рекомендуется. Употреблять лишь только в разбавленном виде.

Пиво Snake Venom

Примечательно, но в списке самых крепленых напитков оказалось и пиво. Если кто-то решит посетить Шотландию, то ему обязательно стоит попробовать в местных пабах Snake Venom. Но, употреблять небольшими глотками. Продукт имеет в составе почти 68% спирта.

Виски Glenfarclas 105

Классическое виски обладает крепостью не более 45 градусов. Что касается Glenfarclas 105, то здесь этот показатель составляет 60%. Употребляют его в основном англичане и американцы в чистом или разбавленном виде.

Граппа

В деле изготовления крепленых напитков смогли прославиться и итальянцы. Именно они подарили миру Граппу. Крепость этого продукта – 50 градусов. Обладает прозрачным оттенком и ягодным вкусом.

Коньяк Арманьяк

Самый крепкий коньяк делают во Франции. Содержит около 48% спирта. Сочетает в себе ноты дуба, фруктов и табака. Употреблять его рекомендуется в чистом виде и без закуски.

Джин Bombay

Наверняка многие могли видеть его на прилавках отечественных магазинов. Напиток имеет крепость в 47 градусов. Джину присущ слегка мятный вкус, что связано с тем, что настаивают его на можжевельнике.