Кухни из пластика: стиль и качество

23:47

Кухни из пластика – это яркие и гладкие поверхности фасадов гарнитуров с блестящей или матовой поверхностью

Такой эффект получается различными способами, что влияет и на долговечность, и на условия эксплуатации моделей кухни.

Виды моделей из пластика

Фасадной основой почти всех кухонь являются древесные плиты (ДВП, ДСП, МДФ), а декоративные свойства обеспечиваются специальным покрытием. Это может быть:

1. пленка-ПВХ. На древесную плиту наносится клей, затем пленка, и потом все запрессовывается. По цветовой гамме нет ограничений. Чаще всего используется имитация дерева. Такой способ отделки подходит как для ровных, так и для гнутых и фрезерованных поверхностей. Пленка отлично отмывается, устойчива к повреждениям, но со временем может отслаиваться;

2. акриловый пластик. В этой технологии рисунок и узор определяется нижним слоем грунтовки, что способствует стойкости цвета и прочности. Такой пластик не подвержен действию пара и воды. Но на глянцевой поверхности всегда видны следы от прикосновений, поэтому уборка будет постоянной;

3. покрытие-HPL. Основой такого покрытия является крафт-бумага. Поверхность пластика можно сделать любого цвета и любой рельефности. Чаще всего такой пластик используется в классических кухнях.

Какой выбрать фасад

При выборе кухонных гарнитуров нужно учитывать не только материал, но форму и конструкцию модели. Цельные фасады имеют различный цвет и блеск. Отличаются они кромкованием. Створки дверей чаще подвергаются механическому воздействию, поэтому кромку делают из акрила или ПВХ. По цветовой гамме кромку делают основным цветом, либо контрастными. Для кухни в стиле хай-тёк кромка выполняется из металлических рамок, что способствует долговечности модели и исключает деформацию створок.

Гнутые фасады различной формы эффектно смотрятся в глянцевом исполнении. Для покрытия таких фасадов нужно выбирать специальную технологию: акрил или пленку-ПВХ. Какую технологию выбрать зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Основой филенчатых фасадов выступают древесные рамки с филенкой. Филенка может быть из акрилового пластика, древесного массива или стекла. Часто металлическое кромкование путают с филенчатым фасадом, но по своему выполнению они абсолютно не могут заменяться друг другом.

Кухни из пластика очень разнообразны как по цветовой гамме, так и по своей конструкции. Выбирая определенную модель, надо учитывать дизайн помещения и особенности пластикового покрытия.

Если вдруг, вы решите самостоятельно изготовить какие-либо детали из пластика, то стоит обратить внимание на материал pom-c (Полиоксиметилен), который является популярным сырьём, полученным полимеризацией триоксана и диоксолана и востребован практически во всех областях промышленности