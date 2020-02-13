Названы самые красивые мужчины в мире

20:57

Самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения признан актер Роберт Паттинсон.

Фото со страницы Robert Pattinson в соцсети

Согласно математической формуле «золотого сечения», параметры Паттинсона на 92,15% близки к «идеалу», пишет The Sun.

На втором месте оказался актер Генри Кавилл. Его пропорции совершенны на 91,64%.

Третье место занял Брэдли Купер с показателем в 91%.

В топ-5 также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни.

Список был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования, сообщает Газета.RU.