Названы самые красивые мужчины в мире
Самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения признан актер Роберт Паттинсон.
Фото со страницы Robert Pattinson в соцсети
Согласно математической формуле «золотого сечения», параметры Паттинсона на 92,15% близки к «идеалу», пишет The Sun.
На втором месте оказался актер Генри Кавилл. Его пропорции совершенны на 91,64%.
Третье место занял Брэдли Купер с показателем в 91%.
В топ-5 также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни.
Список был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования, сообщает Газета.RU.